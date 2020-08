Expedia: sette monumenti del passato riprendono vita online

Expedia parte alla scoperta – virtuale – di alcuni dei più conosciuti monumenti del passato. Il sito di prenotazione ha infatti dato vita a una pagina web che mostra le ricostruzioni virtuali di sette antiche rovine.

Il Partenone di Atene, la Piramide di Nohoch Mul in Messico, il tempio di Giove a Pompei, una sezione del Vallo di Adriano in Inghilterra, il Tempio di Luxor (nella foto) in Egitto, la piramide del Sole in Messico e l'area sacra di Largo Argentina a Roma riprendono così vita grazie ad animazioni in formato gif. Come segnalato dal Corriere della Sera, sette scatti fotografici di oggi prendono vita mostrando come erano originalmente le strutture.



“Abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo e ricreare alcune delle nostre antiche rovine preferite nelle loro posizioni originali - spiegano da Expedia -. Che tu sia un appassionato di storia, di architettura o voglia pianificare la tua prossima vacanza, un viaggio in uno di questi siti non ti lascerà deluso". L'idea di Expedia è di far fronte alla pandemia globale mantenendo in vita il desiderio di visitare i luoghi più affascinanti del mondo.