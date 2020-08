La piattaforma Omio riceve finanziamenti per 100 milioni di dollari

La piattaforma di viaggio multimodale Omio ha raccolto fondi per un totale di 100 milioni di dollari da parte di alcuni investitori. Il finanziamento consentirà di perseguire l’obiettivo di unificare il trasporto globale fornendo agli utenti un’esperienza di viaggio completa.

Sotto il marchio Omio, l’azienda ricomprende opzioni di trasporto diversificate (treno, autobus, voli, traghetti, auto a noleggio e car sharing) in 37 paesi europei e nordamericani, combinate con il motore di pianificazione Rome2Rio, che consente la ricerca di trasporti da e per oltre 10 milioni di località in tutto il mondo.



"Il viaggio è un bisogno senza tempo e non ho dubbi sulla ripartenza del settore – ha spiegato Naren Shaam, founder e ceo di Omio -. Abbiamo assistito a una ripresa molto promettente dell'attività nel corso delle ultime settimane, basata sulla forza unica del nostro prodotto che offre tutte le diverse modalità di trasporto su più mercati. In Germania e in Francia, in particolare, abbiamo già registrato oltre il 50% delle prenotazioni pre-Covid-19, nonostante la spesa di marketing sia stata minima. Tuttavia, le aspettative dei consumatori stanno cambiando e il settore dovrà evolversi verso nuovi standard e fornire nuovi prodotti prestando forte attenzione alla sostenibilità. Useremo il nuovo capitale per guidare questo cambiamento".



Omio ha già registrato una ripresa delle prenotazioni di viaggi più forte del previsto. Ciò è stato determinato da un chiaro cambiamento delle preferenze dei consumatori che prediligono sempre più il trasporto via terra, così come dall'utilizzo ancora più frequente delle app, al fine di evitare sportelli e lunghe code.