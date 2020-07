Zucchetti e la sfida delle soluzioni tecnologiche

Un meeting in formato digitale per fare il punto sulle nuove soluzioni tecnologiche per la gestione delle strutture ricettive. Zucchetti Hospitality, tra i protagonisti del webinar insieme ad altre realtà, tra cui Bedzzle, ha sottolineato l’importanza dell’integrazione: “Esistono molte soluzioni di booking engine, software Pms, strumenti di revenue management e altro, ma il vero valore aggiunto dell’offerta sta nella capacità dei prodotti di integrarsi – ha detto l’a.d. Angelo Guaragni -. Il gruppo, forte di una campagna di acquisizioni portata avanti per tutto il 2019 e proseguita nel 2020 nonostante il difficile contesto economico, dispone di una piattaforma di prodotti che risponde alle esigenze di qualsiasi tipo di struttura”.

Inoltre, si legge su Hotelmag, l’introduzione di servizi in cloud consente di operare analisi strutturali nel rispetto della privacy di hotel e cliente finale, dando anche una panoramica sull’andamento del turismo, dai flussi ai mercati di provenienza, dagli obiettivi del viaggio al soggiorno, “garantendo agli albergatori di prepararsi a gestire la propria offerta nel miglior modo possibile – ha aggiunto Marcello Carfora, team leader commerciale di Zucchetti Hospitality – e, agli enti pubblici, di affrontare la sfida organizzativa dei servizi”.