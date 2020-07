Expedia lancia la Group Academy per formare i professionisti dell'ospitalità

Lancio ufficiale oggi della Expedia Group Academy, con moduli di apprendimento completi dedicati ai professionisti dell’ospitalità che hanno perso l’impiego ma che vogliono ripartire. Coordinata da esperti del settore e delle materie trattate e da dirigenti di Expedia Group, Expedia Group Academy offre un modulo di apprendimento online completo con un tema diverso ogni mese.

I moduli includeranno webinar, corsi di formazione online, guide per le attività e risorse scaricabili. Gli operatori del settore dei viaggi possono iscriversi per intraprendere un percorso che durerà da luglio fino a ottobre 2020.

Diversi i moduli proposti, da quello per lo sviluppo professionale, a quello per avere una panoramica del settore, fino a quello relativo al miglioramento delle competenze di business.

Fra i temi trattati anche i fondamenti di leadership: il modulo finale è incentrato sulla leadership trasformazionale.



“Expedia Group Academy è parte del nostro approccio per far sì che l'intero settore dei viaggi, compresi i dipendenti che hanno perso l’impiego, rimanga produttivo e sulla via della crescita e del successo anche durante questo momento così delicato - ha dichiarato Melissa Maher, chief inclusion officer di Expedia Group -. Expedia Group Academy consente a chi sta cercando di tornare a un impiego a tempo pieno di migliorare le sue competenze nel settore, moltiplicando le opportunità di carriera e diventando un valore aggiunto per qualsiasi azienda".



Al termine di ciascun modulo mensile, i partecipanti potranno sbloccare opportunità che li prepareranno al meglio per la loro prossima esperienza lavorativa. Inoltre, i partecipanti e gli interessati possono interagire e condividere le proprie esperienze tramite il gruppo LinkedIn Expedia Group Academy, che ha già riunito più di mille300 professionisti del settore.