Italy Of Tomorrow, al via la piattaforma per rilanciare l’Italia

Al via la nuova piattaforma Italy Of Tomorrow, nata dall'impegno di più di 80 professionisti che condividono l'amore per l'Italia e la voglia di far fronte a questo difficile momento unendo le forze. Una piattaforma digitale per aggregare persone e aziende con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare la crisi economica e sociale causata dal Covid-19 e che attualmente coinvolge molteplici settori.

Italy of Tomorrow ha ricevuto l’adesione da diversi partner tra cui Assolombarda, Comune di Milano, Hewlett Packard Enterprise, nell’ambito del progetto APProach in collaborazione con la Comunità Europea e del progetto #STEMintheCity, nonché da diverse realtà aziendali, associative e accademiche come Italia Start Up, Impact Hub Italia e l’Università di Roma Tor Vergata.



“Italy of Tomorrow vuole essere una piattaforma trasversale – spiegano i responsabili in una nota -, apolitica, legata ai valori che derivano dalla storia e dalla tradizione del nostro Bel Paese: la laboriosità, la tenacia, la creatività, la qualità, l’innovazione, il gusto per il bello. È da questi elementi che riteniamo si debba ripartire per trovare le soluzioni più efficaci volte a superare questo periodo di difficoltà e incertezza. Come in altri momenti storici, l’Italia e gli italiani sono chiamati a rimboccarsi le maniche e risollevarsi. Tutti insieme. Noi crediamo che il modo migliore per trasformare la realtà sia attraverso la riflessione critica, la creatività e la collaborazione, unendo volontà e energie per portare a compimento idee brillanti. Il tutto in un'ottica europea e globale: perché l’Italia può rappresentare un esempio virtuoso di ripartenza”.



In quest’ambito si è sviluppato anche ‘Labs For Italy: More than a Hackathon’, online di collaborazione creativa in stile hackathon promossa da Italy of Tomorrow e co-organizzato dalla fondazione GaragErasmus per trovare soluzioni innovative alle conseguenze della crisi dovuta al Covid-19. Un'opportunità per tutti di dare il proprio contributo in questa fase di ripartenza per l’Italia. Si svolgerà dal 10 al 12 luglio, le iscrizioni sono già aperte sul sito www.italyoftomorrow.com.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del progetto europeo APProach.