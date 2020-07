Rent and Fit, una piattaforma per prenotare la bici per le vacanze

Secondo Isnart-Legambiente, i cicloturisti italiani generano la bellezza di 20 milioni di pernottamenti l'anno. Difficile fare previsioni per l'estate, ma intanto arriva la start up che permette di prenotare una bici a distanza, senza bisogno di portarsi la propria da casa, per sole 24 ore o anche per periodi più lunghi.

Rent and Fit è la prima piattaforma al 100% made in Italy che mette in contatto gli utenti con centinaia di noleggiatori, pronti a mettere a disposizione due ruote di ogni tipo, comprese quelle elettriche, per ora attiva in Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. L'estensione su tutta Italia arriverà dopo una campagna di raccolta di capitali in crowdfunding.

Adriano Lovera