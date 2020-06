Pocketalk, le novità 2020 e la proposta per il b2b

di Gaia Guarino

Pocketalk, a distanza di poco più di un anno dal lancio del suo prodotto, si presenta sul mercato con una versione aggiornata e dotata di nuove caratteristiche già in commercio dal mese di febbraio. Un traduttore simultaneo capace di interpretare 74 lingue, fruibile in 130 Paesi (contro i 120 dello scorso anno) coperti dal 4G.

"Oltre alle novità in termini di design e qualità del display il vero plus è il miglioramento della velocità di traduzione che avviene adesso in circa 0.5 secondi e la fotocamera integrata -spiega Marco Rinaldi, sales representative per l'Italia di Sourcenext -. In questo modo è possibile inquadrare un testo, scattare una foto e Pocketalk automaticamente riconosce la lingua e traduce".



Sourcenext guarda ora al b2b. "È un canale fondamentale ed è decisamente pronto per Pocketalk". Fra i possibili fruitori, t.o., compagnie di crociere, uffici del turismo.