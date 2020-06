TravelSecurityPass, il Gruppo Achille Lauro in pista per vacanze sicure

Un passo avanti verso la gestione di flussi turistici in sicurezza è quello compiuto da TravelSecurityPass, il nuovo servizio ideato dal Gruppo Achille Lauro Netravel per favorire la ripresa turistica post-Covid realizzato in partnership con il Rina.

Si tratta di uno strumento che, in piena trasparenza, fornirà informazioni territoriali sulle mete turistiche (accessibilità al territorio di destinazione, eventuali restrizioni, modalità di visita, attrattori paesaggistici e culturali) e sulle strutture ricettive prescelte (protocollo di sanificazione applicato dalla struttura ospite, regole di comportamento specifiche, protocollo in caso ad una persona sia stato diagnosticato il contagio da coronavirus), su trasporti e transfer connessi al viaggi e su eventuali emergenze.



In una fase contraddistinta da una significativa incertezza, inoltre, si garantiscono al cliente condizioni contrattuali di viaggio con clausole di salvaguardia e tutela, con la possibilità di annullamento entro 14 giorni dalla partenza e di interruzione del viaggio a causa di impreviste sopravvenienze dovute alla diffusione del virus.



“Oggi più che mai - sottolinea Achille Lauro - il turista va accompagnato, rassicurato e guidato nei suoi processi decisionali, a cominciare dalla garanzia imprescindibile dell’idoneità della struttura ospite a tutelarlo dal punto di vista assistenziale, sanitario ed economico. Per questo, TravelSecurityPass è uno strumento fondamentale, in grado di favorire una ripartenza efficace del turismo nell’estate 2020”.