Ada Travel sperimenta il Virtual Assistant in hotel

Un’idea per sostenere gli hotel nella prossima riapertura, consentendo di diminuire i contatti co i clienti almeno nelle fasi di check-in, gestione del vitto, assegnazione chiavi, gestione dell’ospite prima e dopo il suo arrivo.

È quanti sta lanciando Ada Travel, società pugliese che sta cercando un hotel partner con cui avviare la fase di sperimentazione della sua soluzione tecnologica che permetterà di gestire la ripartenza in sicurezza.



L’azienda ha infatti iniziato a lavorare ad un Virtual Assistant e un web-concept completamente nuovo, che consentirà di potenziare i singoli operatori valorizzando unicità e comunicazione.



Ada Travel attraverso i suoi canali social ha deciso di aprire una call e individuare un partner, pronto ad avviare una sperimentazione gratuita del virtual assistant, con l’obiettivo di perfezionare le azioni da intraprendere e strutturare per un processo tecnologico e formativo che consenta di far fronte all’evoluzione in corso. Qui il link per partecipare alla call.