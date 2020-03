United for the Travel Industry: The Data Appeal mette a disposizione gratis i suoi servizi

Si chiama ‘United for the Travel Industry’ l’iniziativa messa in campo da The Data Appeal Company per fare la propria parte per aiutare gli operatori ad affrontare questa situazione e prepararsi alla ripresa.

Fino al 30 giugno The Data Appeal Company, attraverso Travel Appeal, il brand dedicato al mondo del turismo, ha deciso di offrire a tutti i clienti che ne faranno richiesta, gratuitamente e senza alcun vincolo, gli strumenti necessari a gestire la situazione.



The Data Appeal Company ha deciso di fornire tre tipologie di servizi: webinar e eventi in live streaming di formazione gratuiti dedicati all’attuale situazione del mercato; contenuti di approfondimento diffusi sui canali social e blog proprietari; la Dashboard Travel Appeal, la piattaforma online omnicomprensiva con le funzioni premium “Ascolto della Rete” e “Destination Widget” per il monitoraggio in tempo reale del business e della destinazione.



“L'obiettivo di questa iniziativa è dare agli operatori tutti gli strumenti per affrontare questo momento e provare a fare gruppo in un settore come quello dell'ospitalità particolarmente colpito dalla situazione. Vogliamo far sentire tutti parte di una community e provare assieme a discutere su come reagire al momento della ripresa. Siamo tutti fiduciosi che ‘andrà tutto bene’ e vogliamo farci trovare pronti" ha dichiarato Mirko Lalli (nella foto), ceo di The Data Appeal Company.



La fornitura di questi servizi è completamente gratuita e non comporta alcun tipo di impegno.