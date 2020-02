Travel Appeal si trasforma: nasce The Data Appeal Company Spa

Non solo travel: la scale up creata da Mirko Lalli e specializzata in Data Science e Intelligenza Artificiale a supporto delle strategie di business amplia il suo raggio d’azione a settori extra viaggio e cambia nome. Da oggi infatti Travel Appeal si chiamerà The Data Appeal Company Spa.

Il settore del travel rimane un ambito fondamentale di The Data Appeal Company, ma l’applicazione dell’algoritmo proprietario della società è stata estesa al mondo retail, alle grandi catene di negozi, ma anche ai settori delle utilities, bancario, finanziario, assicurativo e immobiliare, poiché il valore della reputazione online di un’attività o di un territorio rappresentano un ottimo indice per valutare l’affidabilità economica, per fare scelte di investimento o di strategie di comunicazione.



"Già da qualche tempo Travel Appeal si sta rivelando capace di fornire servizi ben oltre i confini del mondo travel. Questa rapida evoluzione dei nostri scenari, ci ha convinto ad ampliare la società, diventando The Data Appeal Company Spa, un brand che meglio riflette i progetti che portiamo avanti oggi e che porteremo avanti in futuro” spiega Mirko Lalli, fondatore di Travel Appeal.



L’approccio integrato di The Data Appeal Company ha permesso in questi anni di raccogliere dati e informazioni online su tutte le attività di un territorio, analizzandole non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, grazie all’analisi semantica delle recensioni e dei contenuti, e di capire su quali variabili agire per determinare performance e risultati migliori.