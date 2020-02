Bedsonline rafforza la presenza commerciale sul mercato italiano

Bedsonline rafforza la struttura commerciale in Italia. Markos Kalogeropoulos (nella foto), direttore regionale della zona mediterranea orientale con responsabilità per Grecia, Turchia, Cipro e Malta, ha infatti aggiunto anche il mercato italiano alle destinazioni seguite.

Kalogeropoulos, una lunga storia nel settore del turismo cominciata 11 anni fa in casa Bedsonline come product and marketing manager, è diventato nel tempo business development manager Grecia e Cipro e poi country manager Grecia e Turchia. Negli ultimi due anni sta svolgendo il suo attuale incarico di direttore regionale della zona mediterranea orientale.



La squadra italiana

La squadra a presidio del mercato italiano è completata da Fabio Fazzina e Donatella Del Nero in qualità di key account manager e da Filippo Viaro ed Eleonora Piva in qualità di sales executive.

Il nuovo team offrirà agli adv italiani un portafoglio prodotti più ampio e una migliore customer experience attraverso la piattaforma Bedsonline.



Agenzie al centro

Carlos Feliu, direttore commerciale Bedsonline Europa, ha commentato: "E' un piacere poter contare su Markos Kalogeropoulos per guidare il mercato italiano. Con il background che ha acquisito in quasi vent'anni di attività nel settore, oltre alla sua esperienza nel mercato greco e turco, siamo sicuri che avrà un ruolo chiave nella crescita di Bedsonline in Italia. Inoltre ha il grande vantaggio di parlare fluentemente italiano, per aver vissuto in Italia per svariati anni. Abbiamo bisogno di una squadra molto attenta ai nostri clienti per offrire il miglior servizio possibile attraverso la nostra piattaforma e sia Markos Kalogeropoulos che il suo team sono le persone giuste per raggiungere questo obiettivo".

Markos Kalogeropoulos ha aggiunto: "È un piacere assumere questo nuovo ruolo ed è un onore guidare la squadra che mi accompagnerà in una fase chiave dello sviluppo di Bedsonline in Italia. È un lusso per me avere questo grande team, con il quale saremo in grado di offrire ai nostri clienti un ampio portafoglio attraverso la nuova e migliorata piattaforma di Bedsonline”.