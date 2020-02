Nielsen: web protagonista delle vacanze italiane, le sfide dei player offline

Internet è ormai diventato un protagonista indiscusso del processo di acquisto delle vacanze degli italiani, ma il 34% dei nostri connazionali prenota la propria vacanze ricorrendo in parte al digital e in parte all’offline e in quest’ambito il valore più alto di soddisfazione si rileva per l’agenzia di viaggi.

A sancirlo è Nielsen Media, che nel suo Travel & Leisure Report 2019 ha riportato come, nel corso delle vacanze estive, l’82 per cento dei nostri connazionali abbia utilizzato il web per informarsi sul proprio soggiorno, oltre che per prenotarlo. Il 37% dei soggetti intervistati, infatti, ha dichiarato di aver prenotato la propria vacanza completamente online, mentre il 71% ne ha prenotato almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’estero, coloro che hanno prenotato tramite Internet almeno una parte del viaggio raggiungono un tasso dell’81%.



Capacità di orientare le scelte

Ma l’importanza strategica di questo canale sta nella sua capacità di orientare le scelte dei potenziali viaggiatori. Il 71% di loro, infatti, ha raccolto informazioni leggendo almeno una fonte online. Questa pratica interessa in maniera uniforme tutte le fasce di età fino ai 54 anni. Se i motori di ricerca e i siti di recensione sono tra le fonti più utilizzate, i blog/forum e gli influencer sono consultati rispettivamente dal 17% e dal 5% del campione. La fonte più affidabile è considerata comunque il sito degli enti turistici locali.



Esperienze multicanali

In questo quadro quale può essere l'obiettivo delle agenzie di viaggi e, in genere, dei canali tradizionali? Secondo Lorenzo Facchinotti, Analytic Consultant Manager di Nielsen, è di riuscire a creare “esperienze multicanali in grado di semplificare il processo di prenotazione e far percepire ai clienti il valore aggiunto dei contenuti e dei servizi offerti”.



La sfida, aggiunge, non è tanto essere online, quanto “utilizzare le possibilità e gli strumenti offerti dal canale per profilare e quindi raggiungere i potenziali clienti nei modi e nei tempi più adeguati rispetto al loro stile di vita”.