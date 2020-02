BizAway sviluppa la piattaforma con un investimento da 2,5 milioni

Un nuovo round di investimento da 2,5 milioni di euro per BizAway, la piattaforma italiana di gestione e organizzazione dei viaggi di lavoro. Questa tornata, a cui hanno partecipato tutti gli azionisti che avevano investito in precedenza, tra cui Federico Gonzalez Tejera, ceo globale di Radisson, è guidata da un fondo italiano e da Mundi Ventures.

Con questa nuova iniezione di capitali BizAway potrà sviluppare e migliorare la propria tecnologia, introducendo nuove funzionalità nella piattaforma, di proseguire l’espansione commerciale in Italia e all’estero, triplicare il proprio fatturato entro fine 2020 e di crescere, assumendo 25 persone entro dicembre 2020, portando così il team a 60 persone.



“La nostra azienda ha dimostrato la sostenibilità del suo modello di business in questi cinque anni. Grazie a questo secondo round, dopo il primo finanziamento di 1 milione di euro ricevuto nel 2018, consolideremo la nostra realtà e saremo in grado di sviluppare maggiormente il nostro prodotto - spiegano Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, i co-fondatori di BizAway -. Miglioreremo costantemente l’esperienza dell’utente, ci concentreremo sull’efficienza, tanto operativa quanto economica, per il cliente e manterremo un focus sul massimo livello di servizio che le aziende possono avere, grazie alla soluzione che proponiamo”.