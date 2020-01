È arrivata l’ora del pensionamento per Windows 7. Microsoft ha annunciato che da oggi il sistema operativo lanciato nel 2019 non sarà più supportato. Non saranno, quindi, rilasciati ulteriori aggiornamenti e non sarà fornita alcuna assistenza, il che potrà esporre gli utenti a seri rischi per quanto riguarda la sicurezza. Cosa fare quindi? Dipende dal device.

Dotarsi di antivirus

Windows 7 non sarà disattivato. Sarà infatti possibile continuare a usarlo, ma sarà necessario dotarsi di un potente antivirus, poiché il pc sarà più vulnerabile e maggiormente esposto a minacce digitali.



Passare a Windows 10

Se però si dispone di un computer recente e si è in possesso di una licenza ufficiale, il consiglio di Microsoft è di aggiornare il sistema operativo. L'azienda consente infatti di installare gratuitamente Windows 10. Prima di effettuare il download sarà però necessario accertarsi che il computer risponda ai requisiti elencati a questo link. Successivamente, sarà possibile scaricare Windows 10 a questo link