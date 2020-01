MyBank cresce nel turismo: 15 miliardi di euro transati online

Oltre 15 miliardi di euro transati nel 2019: chiude un anno record MyBank, soluzione paneuropea di pagamento online che permette di effettuare transazioni dal proprio internet banking con le abituali credenziali di accesso e conferma immediata dell'avvenuto pagamento.

E a segnare una delle crescite maggiori tra i servizi è proprio il settore del turismo, dove i pagamenti digitali b2b e b2c hanno messo a segno una crescita del 30 per cento su base annua (a fronte del 41 per cento delle utility e del 15 per cento nelle telecomunicazioni).



Il 2019, spiega Giorgio Ferrero, ceo di Preta, società che detiene e gestisce MyBank, "ci ha visto operare in uno scenario di profonda trasformazione, in cui le nuove esigenze dei consumatori, le nuove normative, le nuove tecnologie e i nuovi operatori di mercato portano a rivedere completamente i modelli dei servizi finanziari". O. D.