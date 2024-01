Civitatis e le agenzie di viaggio: un 2023 da record

Grazie al contributo della distribuzione raggiunto il record di 10 milioni di viaggiatori in un solo anno a livello globale.

Il 2023 è stato un anno di trionfo per Civitatis: ha ricevuto una grande accoglienza da parte delle agenzie di viaggio, le cui vendite hanno rappresentato il 39% per l’azienda, contribuendo a raggiungere un record di 10 milioni di viaggiatori in un solo anno a livello globale.

La piattaforma B2B di Civitatis, utilizzata da oltre 5.000 agenzie affiliate italiane, offre un sistema di prenotazione facile con conferma immediata, pagamenti posticipati e condizioni flessibili, oltre a figure commerciali di riferimento ed assistenza 24/7. Uno degli aspetti più apprezzati dalle agenzie è l'impegno di Civitatis nel fornire attività, escursioni e visite guidate in italiano in tutto il mondo.



Nel 2024, l'azienda mira ad ampliare l'offerta in italiano per soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano sentirsi a casa durante i viaggi internazionali. Inoltre, per rafforzare i legami con le adv, considerate il motore di crescita principale, Civitatis pianifica visite commerciali, eventi e altri progetti che verranno svelati in seguito.



Il primo appuntamento dell'anno sarà alla BIT: Civitatis vi aspetta presso lo stand B112, padiglione 4.