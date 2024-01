Un nuovo mare di destinazioni e novità con Costa Crociere

Dalle Sea Destinations alle Land Destinations passando per il nuovo programma per le agenzie C|Value Servizi, tutto il 2024 della compagnia di crociere

Dalla primavera del 2024 gli itinerari di Costa Crociere si arricchiranno di inedite ed emozionanti destinazioni: le Sea Destinations, che possono essere descritte come un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe, ma è un punto di vista privilegiato per vivere nella vacanza momenti suggestivi che raccontano luoghi iconici.

La straordinaria offerta di Land Destinations, esplorate fuori dai classici percorsi, per vivere le mete come un locale tra i locali, sarà quindi accompagnata da meravigliose esperienze a bordo, in cui si resterà davvero senza parole. Tra le nuove Sea Destinations del Mediterraneo Occidentale, dopo la scoperta di Ibiza, varrà la pena lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto durante il party hippy chic nella baia di Formentera o, ancora, da una colazione tipica caprese assaporata a bordo, di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni alle prime luci del giorno, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli.



Passando, invece, sul punto più profondo del Mediterraneo Orientale, prenderà vita una festa all’insegna degli abissi del mare, mentre, attraversando la porta verso l’Oriente, lo stretto dei Dardanelli, gli Ospiti a bordo potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo “Dolce Vita”, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da Festival del Cinema.



Anche le crociere del Nord Europa, tra i fiordi più belli della Norvegia, i ghiacciai di Capo Nord, le incontaminate Isole Lofoten e i vulcani d’Islanda, saranno arricchite da indimenticabili esperienze a bordo. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo.



Ma le novità di Costa non sono finite. Oltre ai grandi investimenti sul prodotto, proseguono anche quelli commerciali, infatti, a fine gennaio, ripartirà il C|Value Servizi 2024, un programma basato su tre pilastri: Personalizzazione, Supporto e Innovazione. Nato per sostenere la crescita delle Agenzie, è diventato anno dopo anno un punto di riferimento per Costa, per i Partners della distribuzione e per i Clienti, grazie alle tante opportunità messe a disposizione.



Fino a 27 i servizi garantiti e, in esclusiva per i migliori Partner, le Costa Point e le Costa Point Excellence, ci sarà la possibilità di scegliere fino a ulteriori 13 servizi aggiuntivi per arricchire il proprio modello di business. Tra gli importanti plus, viene confermato il supporto alla comunicazione B2B2C grazie a Red Hab, una potente e innovativa piattaforma di gestione della comunicazione social, per essere più efficaci, organizzati e veloci. E, poi, ancora, il sistema di geolocalizzazione del punto vendita sul sito Costa, il potenziamento della formazione attraverso un ricco palinsesto di moduli della C|Academy, che coprono le aree di maggior interesse per gli Agenti, e i tool digitali di prenotazione e informazione con un’interfaccia più intuitiva, un nuovo menu e informazioni sempre più accessibili, oltre ai materiali per la personalizzazione interna e in vetrina dei punti vendita.



“Lanciato nel 2016, il nuovo programma C-Value 2024, che consente all’Agenzia di Viaggio di poter personalizzare, in base alle sue necessità, il proprio modello di business, continua a essere definito unico sul mercato e apprezzato per il suo funzionamento e per la ricca offerta di servizi – spiega Riccardo Fantoni (nella foto), Direttore Commerciale di Costa Crociere –. Sono questi i risultati emersi dalla nostra ultima survey, somministrata a tutte le Agenzie nostre Partner. Ed è proprio grazie al costante ascolto che siamo riusciti in questi anni a creare qualcosa di unico, mettendo a disposizione della distribuzione strumenti concreti, molto utili, valorizzando allo stesso tempo il loro grande impegno. E non possiamo che esserne più che soddisfatti, in quanto l’obiettivo che ogni anno ci proponiamo è quello di aiutare loro a crescere, continuando a essere il miglior Partner di valore. Ma il valore che offriamo è dato, inoltre, dai continui investimenti sul prodotto. Un esempio è l’introduzione nei nostri itinerari 2024 delle Sea Destinations, che si aggiungono alla eccezionale offerta di Land Destinations. Importanti novità che siamo davvero orgogliosi di presentare e che renderanno l’esperienza con Costa ancora più unica e indimenticabile”.