La vacanza con Costa: un'esperienza serena e flessibile

La compagnia propone un’ampia offerta di itinerari, accessibili fino al 30 novembre a un prezzo speciale grazie alla promo dedicata al Black Friday 2023.

Serenità è una delle parole chiave che descrivono l’esperienza di una vacanza con Costa. Da sempre la compagnia italiana considera la sicurezza degli Ospiti e dell'equipaggio una priorità fondamentale per le operazioni sia di bordo, che di terra e, infatti, collabora costantemente a stretto contatto con le autorità locali e internazionali per monitorare le condizioni di accessibilità nelle varie destinazioni.

Viaggiare con Costa significa anche flessibilità, grazie al ricco piano di voli diretti dedicati, alla grande accessibilità nei porti e alla vera e propria natura della crociera, ovvero avere la possibilità di modificare molto velocemente le rotte nel caso in cui non ci fossero le condizioni di tranquillità necessarie per visitare o attraversare un determinato luogo.



Premesse che portano a garantire un’ampia offerta di itinerari, accessibili fino al 30 novembre a un prezzo speciale grazie alla promo dedicata al Black Friday 2023: circa 180 crociere in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024.



In particolare, tra le varie destinazioni, chi sogna l’affascinante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto uniti alla modernità dei grattacieli più alti del mondo, può salire a bordo di Costa Toscana alla scoperta degli Emirati Arabi, un'area sicura con flussi turistici costanti. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con un consistente piano di voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino ed altri dieci aeroporti italiani. Con il nuovo pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, inoltre, si avrà l’opportunità di vivere ancora più pienamente la capitale del Qatar, pernottando in pensione completa, la notte prima dell’imbarco, in un hotel cinque stelle a scelta tra l’InterContinental Doha Beach & Spa, il Grand Hyatt Doha e il Marriot Marquis City Center Doha e attraverso un tour di cinque ore allo sbarco, con cena al Souq Waqif.



Il caldo in inverno lo si può godere anche grazie alle crociere ai Caraibi. Costa Fortuna e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fortuna offre tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Antigua, Trinidad. Con Costa Pacifica, invece, sono disponibili due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, isole Vergini Britanniche, Barbados, Saint Lucia.

Tutte le soste consentono di vivere a pieno questi luoghi da sogno, ad esempio facendo snorkeling, scoprendo le tradizioni culturali, visitando le foreste pluviali o assaporando le prelibatezze della cucina locale. Anche in questo caso la formula proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze dai principali aeroporti italiani.



C’è poi il Mediterraneo che, anche nelle sue stagioni più fredde, riesce sempre ad affasciare grazie al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte e panorami unici. È, inoltre, una destinazione molto comoda, grazie ai numerosi porti d’imbarco disponibili.

Costa Smeralda, nello specifico, offre crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che proporrà crociere di una settimana sempre in Italia, Francia e Spagna.

Tra novembre e dicembre Costa Deliziosa propone una novità nella programmazione Costa: crociere di due settimane in partenza da Trieste, con tre giorni di sosta a Istanbul, che visiteranno anche Spalato, Corfù, Creta, Katakolon/Olimpia, Izmir, Atene e Dubrovnik. L'itinerario può essere suddiviso anche in singole crociere da una settimana, con partenza da Trieste o da Istanbul.



Per chi ha pochi giorni a disposizione, in autunno e primavera, ci sono anche le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fortuna, Costa Diadema e Costa Pacifica.



Una pausa più lunga, invece, da questo autunno è possibile con il nuovo format di crociera “Costa Voyages”. Itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio a terra, ridisegnata per l’occasione, verso destinazioni insolite, incontra il meglio della gastronomia e dell’intrattenimento a bordo, ancora più innovativi e sorprendenti. Le destinazioni comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, la natura sorprendente delle Azzorre, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna.



“Viaggiare con Costa significa viaggiare con serenità – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Grazie alla grande esperienza e professionalità di nostri team di lavoro, dei Partner e al continuo confronto e monitoraggio con le autorità di sicurezza internazionale e locale, quello che offriamo è un prodotto di valore rivolto a tutti i target, ben organizzato e, soprattutto, flessibile. Per questo gli investimenti in comunicazione, supporto e stimolo alla domanda non si fermano e sono in costante evoluzione”.