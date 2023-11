Vinci un soggiorno lusso a Saadiyat Island Abu Dhabi

Partecipa alla challenge di Idee per Viaggiare in collaborazione con Saadiyat Island Abu Dhabi.

Idee Per Viaggiare , in collaborazione con Saadiyat Island Abu Dhabi, lancia una challenge riservata agli agenti di viaggio. In palio, la possibilità di vincere un fam trip a Saadiyat Island, la principale destinazione balneare del Medioriente. I primi 10 agenti, con il maggior numero di prenotazioni effettuate dal 18 settembre 2023 al 15 febbraio 2024 negli hotel di Saadiyat Island, vinceranno un volo più soggiorno di 3 notti, presso una struttura 5 stelle lusso di Saadiyat, oltre a un ingresso al Louvre Abu Dhabi.