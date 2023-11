Nasce Sky Stream, l’innovazione al servizio del mondo hospitality

Per ogni ospite migliaia di titoli di cinema, sport, show e serie TV. Disponibili in qualsiasi momento e visibili anche in lingua originale.

Migliaia di titoli di cinema con oltre duecento prime visioni, tantissimo sport, show e serie TV, disponibili live e on demand, anche in lingua originale per chi soggiorna in hotel, residence, B&B, camping, agriturismi e alloggi di piccole dimensioni. Grazie a Sky Stream il mondo dell’hospitality può da subito dotarsi di un servizio aggiuntivo, di qualità, da offrire agli ospiti appartenenti ai target più diversi: dai clienti business che desiderano seguire anche in trasferta i programmi e le serie TV preferiti, alle famiglie che possono intrattenere i bambini con contenuti divertenti e sicuri appositamente pensati, ma anche amici o coppie in vacanza che vogliono condividere un momento di relax in camera, e poi appassionati di sport e viaggiatori stranieri.

Funzionalità customer friendly

Con Sky Stream ogni ospite può decidere cosa guardare in modo semplice e veloce grazie a un’interfaccia intuitiva e alla possibilità di utilizzare un singolo telecomando con voice control che consente di trovare rapidamente il programma desiderato, ad esempio dicendo “Trova film d’azione”.



Installazione rapida e software sempre aggiornato

Con un decoder di piccole dimensioni, dal design semplice ed elegante, Sky Stream si integra in qualsiasi ambiente. Grande quanto il palmo di una mano, si collega al Wi-Fi e può essere collocato anche in posizioni poco visibili.

Inoltre, grazie a un software in continua evoluzione Sky Stream garantisce un sistema di visione sempre aggiornato. Per il prossimo futuro è ad esempio già prevista l’integrazione di altre app di streaming accessibili direttamente dalla stessa interfaccia.



I vantaggi per l’hotel

Sky Stream è un servizio innovativo che porta maggior valore alle camere di una struttura migliorando la posizione competitiva sul mercato. Una nuova soluzione che rende gli ospiti più contenti e permette di ottenere recensioni positive.





Maggiori informazioni all’indirizzo sky.it/skystreamhospitality oppure al numero telefonico 02.94369103