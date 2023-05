GOING Resort, l’intramontabile competitività del Mar Rosso

Il Mar Rosso di Going fa leva sui capisaldi di una destinazione balneare affermatissima, che negli anni è diventata sempre più a 5 stelle.

Voli diretti da Milano Malpensa e da Bergamo Orio al Serio da metà giugno e un prezzo imbattibile: Il Mar Rosso di Going fa leva sui capisaldi di una destinazione balneare affermatissima, che negli anni è diventata sempre più a 5 stelle. Con il Sunrise Diamond Beach Resort 5* di Sharm el Sheikh e il Radisson Blu Resort 5*di Marsa Alam la programmazione del tour operator vede un nuovo approccio alla vacanza “tutto compreso”, che oggi si ravviva con il concetto di stylosophy.

La scelta delle strutture, dunque, privilegia la qualità con una formula “soft all inclusive” che riserva alcune piacevoli variazioni sul tema. Per cominciare, il dine around: 2 volte alla settimana gli ospiti possono scegliere il ristorante dove cenare, basta una semplice prenotazione ed è incluso nel trattamento. Una formula che ha ragion d’essere in strutture come quelle selezionate, con diversi ristoranti, per assaggiare cucine differenti e cambiare atmosfera. Certi di un’ottima varietà.



I due resort hanno meno di 200 camere ciascuno e già questa dimensione dà la misura di un contesto raffinato, con spazi adeguati dedicati a bambini e ragazzi, arredamenti rinnovati e pregevoli “punti mare”, con le lunghe spiagge private e attrezzate, di sabbia.



L’animazione è soft e sempre con garbo: live music e yoga al tramonto, snorkeling accompagnato mentre per i servizi personalizzati on demand, come una lezione di cucina e una festa di compleanno, si scelgono dall’APP “What’s GOING on”. Quel tocco digital che non guasta.



Sharm el Sheikh, Sunrise Diamond Beach Resort 5*

Ci sono 5 piscine e 6 ristoranti, un parco acquatico e un centro diving (a pagamento) per organizzare immersioni tecniche e non, anche notturne. Sono in programma uscite quotidiane a Ras Mohammed National Park, a Tiran Dive Spot e una delle più emozionanti esperienze di esplorazione subacquea del mitico relitto della SS Thistlegorm, con il suo incredibile carico di navi da guerra e altri mezzi di trasporto terrestri. Lo snorkelling accompagnato è a cura del team di animazione Going.

Non manca la SPA con bagno turco e sauna.



Marsa Alam, Radisson Blu Resort 5*

Sono due le piscine di acqua dolce, di cui una a temperatura controllata mentre i ristoranti sono 3. In più si aggiunge la laguna di acqua salata, balneabile e protetta. Il centro diving, a pagamento, organizza immersioni tecniche e non, anche notturne, così come lezioni di surf. Per esplorare i punti di immersione più suggestivi, la struttura programma escursioni in barca a Elphinstone Reef, uno dei punti di immersione più famosi al mondo per l’incontro con la fauna marina più ricca in assoluto e i coralli dai colori più vividi. Un’altra attrazione è il Dolphin House Reef dove è possibile nuotare con i delfini.

C’è la possibilità di massaggi e scrub corpo, sono disponibili una sauna e una palestra.



LINK UTILI



Approfondisci su Going Resort:

https://going.it/goingresort/



Accedi alla piattaforma trade Going4You:

https://travel.going.it/Login.aspx



Seguici su Instagram:

https://www.instagram.com/goingofficial/



Seguici su Linkedin:

https://www.linkedin.com/company/goingtouroperator/?viewAsMember=true



CONTATTI

commerciale@going.it

Booking Nord Italia 02.22126928

Booking Sud Italia e isole 02.88126195