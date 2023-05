We are more than a network. Gattinoni: la forza di un grande Gruppo

È partito alla grande il 2023 del Gruppo Gattinoni. Nel primo quadrimestre l’azienda ha registrato un incremento dei viaggiatori pari al 6% e un + 21% in termini di volumi rispetto all’equivalente periodo del 2019. Ma l’opinione del Presidente Franco Gattinoni è che questo sia ancora da considerare un anno di transizione “durante il quale – specifica – lavoreremo per mettere a disposizione delle agenzie strumenti utili e oggi più che mai necessari a semplificarne il lavoro”. Tutto ciò guardando a un 2024 che tornerà invece a regime.

Questo il messaggio rivolto alle 380 agenzie intervenute alla convention annuale organizzata in Sardegna, presso il Club Hotel Marina Beach di Orosei, con l’obiettivo di presentate le moltissime novità in programma: multicanalità, sviluppo delle tecnologie, sinergie con i fornitori, novità di prodotto, comunicazione e marketing.

Cosa significa essere più di un network

“We are more than a network” è il tema che ha fatto da fil rouge alle giornate di lavoro, durante le quali si è più volte ribadito come “l’importanza di essere network risieda nel porre l’agenzia al centro del processo di vendita”. Un processo che non può non tenere conto di quanto sia cambiato il cliente. “Cambiano i modi di concepire le vacanze, cambiano le modalità di relazione, cambiano i metodi di prenotazione”, spiega il Direttore Generale Sergio Testi, ricordando come in un contesto fortemente informatizzato “gli strumenti digitali devono essere considerati alleati anziché concorrenti”. Ecco perché le agenzie del network possono contare sulla piattaforma tecnologica Passepartout che, aggiunge Testi, “oltre ad essere fondamentale per il lavoro di routine, è uno strumento che offre ai clienti delle agenzie soluzioni e funzionalità per la massima personalizzazione delle idee di viaggio”.



L’ampliamento dei segmenti di mercato e l’innovazione nei sistemi di pagamento

Anche le agevolazioni per il pagamento del viaggio e l’ampliamento dei segmenti di mercato attraverso nuove partnership si rivelano uno strumento promozionale di grande interesse, soprattutto per le fasce di viaggiatori più giovani. Per questo le agenzie Mondo di Vacanze possono contare su due ulteriori nuovi strumenti. “La piattaforma welfare Tantosvago è già operativa e – puntualizza Testi – permette alle agenzie che aderiranno al circuito di transare direttamente e con pochi click la vendita dei pacchetti con i flexible benefit del settore welfare”. È invece in fase di attivazione il sistema buy now pay later di Scalapay, che a breve consentirà ai clienti d’agenzia di dilazionare in tre rate senza interessi il costo del viaggio o della vacanza.



La nuova comunicazione per il punto vendita

Procede intanto il lavoro di rebrandizzazione delle agenzie di proprietà e la creazione di insegne e vetrofanie che identifichino il punto vendita con un brand forte e riconoscibile, Gattinoni Travel. Materiali per le vetrine - tra cui video, locandine, poster e totem – che permettano di comunicare e personalizzare le agenzie in modo coerente e ben definito, non solo internamente ma soprattutto verso un consumatore finale sempre più attento anche all’immagine. “Gli agenti – puntualizza Testi - hanno inoltre a disposizione molti altri strumenti quali cataloghi, e-commerce, contenuti social, newsletter, radio in-store. E poi occasioni di approfondimento in presenza, come eventi e fiere, durante i quali promuovere campagne come il Concorso Sposi, Spring days e Summer Days”.

Il Gruppo Gattinoni crea inoltre occasioni di visibilità per invitare i consumatori a visitare le agenzie del network. Dalla sponsorizzazione di 5 tappe della Deejay Ten a Torino, Bari, Firenze, Napoli e Milano alla campagna da febbraio a ottobre su Radio Deejay, M2O e Capital. Dal co-marketing con l’azienda di abbigliamento Camomilla Italia che vanta 1,5 milioni di iscritte al loyalty program, alla pubblicità sulle emittenti Rai fino alla promo in 8 puntate della trasmissione “Per Me” con Filippo Magnini e Samanta Togni.



Un brand sempre più forte

Ogni azione sui consumatori finali è volta a dirottarli nelle agenzie del network o sul sito gattinonitravel.it “In questo modo – conclude Testi - puntiamo ad avere leads da direzionare sui punti vendita più vicini e trasformarli in nuovi clienti. Ovviamente miriamo anche ai clienti digitali che non vogliono andare in agenzia ma che cercano sicurezza e qualità. Sappiamo che il 25% degli italiani si rivolge ai punti vendita, mentre il restante preferisce l’online. Dobbiamo allargare la quota di mercato di chi sceglie i consulenti di viaggio e i punti vendita, e andare a prendere anche quel 75% che oggi va altrove.”