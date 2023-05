Quality Group presenta le nuove proposte QExperience. Fatti catturare dall'emozione

Arrivano le soluzioni di viaggio dedicate a chi vuole abbinare le visite più tradizionali e impedibili presenti nelle soluzioni “classiche”, ad un ventaglio di proposte esperienziali.

I tour QExperience sono la grande innovazione nella programmazione del Quality Group, una serie di emozionanti soluzioni di viaggio dedicate a chi vuole abbinare le visite più tradizionali e impedibili presenti nelle soluzioni “classiche”, ad un ventaglio di proposte esperienziali. Una nuova modalità per fare proprio lo spirito più profondo dei luoghi, attraverso escursioni attive in scenari maestosi, visite riservate in luoghi di grande suggestione, soggiorni in location ricercate, suggerimenti glamour e degustazioni delle gastronomie locali presso produttori, mercati e terrazze mozzafiato. Il tutto miscelato sapientemente in itinerari che soddisfano le esigenze di chi è alla ricerca di scoperte ancora più immersive ed autentiche.

Immergiamoci nel fascino di alcune delle numerose proposte QExperience 2023:



“Experience Emirati” promette un itinerario ad alto contenuto di attività. Il tour proposto da Mistral inserisce gli highlights di Dubai, Abu Dhabi e Ras al khaimah in un programma inedito, in cui vedere la spoileratissima Dubai dalle strade dei suoi quartieri più nuovi e cool, e visitare le corniche di Abu Dhabi lungo un percorso in bicicletta. Il viaggio coinvolge tutta la famiglia e diversi target di clientela: si parte per un’escursione in kayak alla scoperta delle mangrovie emiratine, mentre la tappa a Ras al khaimah sarà l’occasione per un’originale gita alla fattoria di perle.



Quote a partire da 2.440€ a persona, per un itinerario di gruppo di 7 giorni con guida parlante italiano, pernottamento in camera doppia.



“Experience Oman”, vuoi scoprire un’oasi di tesori nascosti storici e naturalistici dove poter praticare attività all’aria aperta all’insegna dell’ecoturismo? Vuoi un viaggio attraverso panorami mozzafiato che oscillano dai trecento ai tremila metri della sua cima più elevata, Jabal Shams, la montagna del sole che si apre sull’imponente Wadi an Nakhar, fino alla scoperta di un deserto incantato per provare le emozioni e la magia di una notte trascorsa ad ammirare limpidi cieli stellati in un campo tendato dotato di tutti i comfort. L’esperienza del viaggio diventa più ricca e coinvolgente includendo, oltre alle visite classiche, i mercati di Sinaw e Nizwa, passeggiate in una natura spettacolare tra le suggestive montagne dello Jebel Akhdar e lo sconfinato deserto di Wahiba, un pranzo in una delle più belle spiagge dell'Oman e un aperitivo in uno dei bar più esclusivi e alla moda della capitale.



Quote a partire da 2.207€ a persona, per un itinerario di gruppo di 8 giorni, tour di gruppo (massimo 16 partecipanti) in bus e fuoristrada 4x4;, pernottamento in camera doppia negli hotel indicati, sistemazione nel deserto in campo tendato a Wahiba o equivalente.



Il nuovo itinerario “Experience India” conduce alla scoperta del Nord del Paese e Amritsar, la fatale attrazione per la destinazione trova in questo viaggio la sua migliore rappresentazione. Infatti, alle visite più classiche sono affiancate esperienze uniche: il viaggio diventa un caleidoscopio multisensoriale. Uno dei volti più significativi dell’India assume i contorni mistici degli antichissimi rituali religiosi: le tappe dedicate a Varanasi e Amritsar promettono di coinvolgere ed emozionare i viaggiatori. A Varanasi la tradizione religiosa torna indietro nel tempo di tremila anni; qui almeno una volta nella vita si recano gli induisti, e scendono i ghats, le rampe di scale di pietra che conducono al fiume per compiere le sacre abluzioni alle prime luci del mattino, affidando alla “madre Gange” le fiammelle propiziatorie. Immergersi nelle acque in segno di purificazione è un rituale che ritroviamo anche ad Amritsar, capitale del Punjab indiano e cuore della religione sikh.



Quote a partire da 2.850€ a persona, per un itinerario di gruppo di 12 giorni con guida parlante italiano, pernottamento in camera doppia in hotel 4* e 4* superior.