Hotelier VIP, la community che fa viaggiare gratis i professionisti dell’Ospitalità

Vacanze gratuite anche per la famiglia, cedibili ai dipendenti e ai soci in affari. Possibilità di sistemazione in Hotel, B&B, Resort, Residence, Agriturismi e Case Vacanza.

“Con il nostro portale per lo scambio di soggiorni gratuiti riservato ai professionisti dell’hospitality, abbiamo anzitutto voluto creare una community che favorisse l’incontro tra colleghi operativi in ogni angolo del mondo. Tutto questo offrendo opportunità di soggiorno in strutture delle tipologie più varie e la possibilità di condividere le diverse esperienze professionali”. Quella di cui parla Elena Coribello, COO e Founder di Hotelier VIP, è a tutti gli effetti un’occasione di vacanza-studio riservata ai titolari delle strutture ricettive che, approfittando del viaggio, hanno modo di conoscere altri professionisti dell’hôtellerie, mettendo in comune le competenze acquisite nel tempo.

“Aderire al programma di scambio – aggiunge – consente inoltre agli iscritti di viaggiare gratuitamente in tutto il mondo, ospiti in strutture selezionate messe a disposizione da altri albergatori”.

Come funziona esattamente la community Hotelier VIP?

Per entrare a far parte della community, la condizione imprescindibile è essere titolari di una struttura ricettiva e inviare una richiesta di iscrizione attraverso il sito Hotelier VIP. Quando il nostro team avrà verificato che la struttura possieda tutti i requisiti necessari, si otterranno le chiavi di accesso per l’iscrizione.



E dopo?

Una volta ammesso, il nuovo iscritto dovrà mettere a disposizione della community da una a tre settimane di soggiorno fruibili nella propria struttura. Il team di Hotelier VIP gli assegnerà così un Potere di Scambio in HVPoint commisurato alla reputazione della struttura, alle dimensioni e alla tipologia dell’alloggio, nonché alla rosa dei servizi offerti.

Con il punteggio acquisito, l’iscritto potrà prenotare a sua volta soggiorni gratuiti presso le strutture degli altri membri della community.

Tengo a precisare che questi soggiorni sono fruibili non solo dal socio insieme ad eventuali familiari o amici, ma anche dai suoi partner in affari oppure dai suoi stessi dipendenti, a titolo di benefit. Per far questo sarà sufficiente richiedere un Certificato d’Ospite da mostrare alla struttura ospitante.



Ci sono vincoli rispetto alla stagionalità?

Assolutamente no. Mettendo in comunicazione le diverse aree del mondo, il portale consente di dare la disponibilità in qualsiasi momento dell’anno in modo che ogni ospite possa valutare le date del soggiorno in base alle proprie esigenze lavorative e personali.



E se chi desidera prenotare non avesse raggiunto il numero di HVPoint necessario per soggiornare nella struttura prescelta?

Potrà acquistare altri HVPoint al costo di 1,00 euro a punto e fino a un massimo di 200 punti.



Quali sono i vantaggi per chi ospita?

Chi ospita un collega riceve in premio 200 Special HVPoint che, a differenza degli HVPoint, non hanno scadenza. E, inoltre, si vedrà trasformare gli HVPoint del soggiorno fruito dall’ospite, in altri SHVP senza scadenza.



Cosa accade se si desidera soggiornare in periodi diversi da quelli indicati oppure se si ha la necessità di modificare le date prenotate?

Per soggiornare in un periodo diverso da quello indicato in catalogo, si può inviare una richiesta ad Hotelier VIP che, a sua volta, verificherà la disponibilità richiesta. I cambi di data sono invece liberamente effettuabili, naturalmente previo controllo che altri soci non abbiano precedentemente prenotato lo stesso slot.



Per entrare nella community è prevista una quota associativa?

L’iscrizione è totalmente gratuita mentre, a titolo di rimborso per le spese amministrative e di gestione, è prevista una Quota di Scambio di 195 euro da versare alla conferma della prenotazione del soggiorno. Dunque, quando si è pronti a partire.