Estate 2023 firmata Napoleon: Elba, Toscana, Sardegna e Corsica

Coperture assicurative estese alle agenzie e assistenza telefonica costante. Quasi 500 soluzioni di alloggio, anche top level, per vacanze in Corsica, Sardegna, Mare della Toscana e Isola d’Elba.

La costa toscana con il suo arcipelago e poi Sardegna, Isola d’Elba e Corsica. Il Tirreno è ancora una volta protagonista della programmazione firmata da Napoleon Tour Operator per questo 2023 che vede rifiorire la domanda anche per l’isola francese. “Proponiamo la Corsica dal 2019 – ricorda il responsabile commerciale Marco Rosselli – ma negli ultimi due anni la richiesta si era quasi totalmente arrestata. Nel 2023 pensiamo di poter finalmente celebrare il primo lustro di attività sull’isola con una stagione nuovamente in linea con le aspettative”.

Pronto a festeggiare nel 2024 i quarant’anni di presenza sul mercato, il tour operator conferma la propria storica fiducia alle agenzie, alle quali offre nuovi vantaggi assicurativi e un appoggio commerciale costante, completo di reperibilità telefonica.

Continuerete a distribuire i cataloghi in tutta Italia?

Certamente, le agenzie sanno che il nostro rapporto con loro non è basato sulla segmentazione. Rispettiamo la loro professionalità e desideriamo fornire a tutti gli agenti, indistintamente, gli stessi strumenti. Per noi è molto importante poterli supportare in modo equo nel servizio reso al cliente, sia tramite la costante distribuzione dei nostri cataloghi su tutto il territorio, sia grazie all’alta specializzazione del nostro booking telefonico.



È proprio in virtù di questo rapporto che da quest’anno garantite coperture assicurative anche a loro tutela.

Esatto. Napoleon Tour Operator include sempre un’assicurazione per i clienti contro l’annullamento per motivi gravi e l’assistenza sanitaria, ma da quest’anno, scegliendo la quota Top sottoscrivibile in fase di prenotazione, in caso di annullamento sono previste coperture assicurative anche a vantaggio dell'agenzia in caso di pratica netta. Tengo peraltro a precisare che la quota Top include altre garanzie molto interessanti quali la Dog&Cat per chi viaggia con gli animali, l’estensione All Risk e una copertura Pro Quota in caso di prenotazioni per gruppi di amici o persone esterne al gruppo familiare.



Oltre al servizio di booking online continuate a garantire la reperibilità telefonica?

Il booking online è uno strumento ormai indispensabile, che consente agli agenti di rispondere al cliente in modo rapido. Restiamo in ogni caso convinti che uno dei nostri punti di forza sia il contatto umano. Per qualunque dubbio o necessità le agenzie sanno di poterci raggiungere telefonicamente ogni giorno dell’anno – sabato, domenica e festivi inclusi – con orario continuato dalle 9 alle 20.



Tra i vostri cataloghi c’è anche una selezione di strutture top level.

Sì, nel nostro catalogo Vacanze con Stile presentiamo una selezione di hotel 4 e 5 stelle con sistemazioni specifiche per la clientela orientata ad un livello elevato di comfort e di servizio. Sono strutture che abbiamo scelto con cura estrema, coprendo tutte le nostre destinazioni: Sardegna, mare della Toscana, Isola d’Elba e Corsica.



L’obiettivo è ancora una volta agevolare le agenzie nel soddisfare un po’ tutte le richieste.

Direi che il numero delle strutture che offriamo – quasi 500 tra hotel, residence, appartamenti, camping village e villaggi – rispecchia l’impegno che ci contraddistingue nell’incrociare le esigenze della clientela con le necessità di vendita delle agenzie.