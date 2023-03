New York dà il benvenuto a MSC Meraviglia

La Grande Mela è il nuovo porto di partenza verso Caraibi, Ocean Cay, Bermuda, New England e Canada.

Un homeport d’eccezione si prepara ad accogliere i viaggiatori che da aprile saliranno a bordo di MSC Meraviglia. “New York non ha bisogno di presentazioni – dichiara Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere -. Nella sua recente storia è passata dall’essere una semplice meta turistica all’essere un vero e proprio state of mind, ispiratore di scrittori, musicisti e registi. Ecco perché è da qui che abbiamo scelto di far salpare i nostri ospiti, offrendo loro tre diversi itinerari”.

Unendo la vacanza a terra in una delle metropoli più iconiche del pianeta al viaggio in mare, con MSC Meraviglia si potrà così far rotta su Caraibi,Ocean Cay, Bermuda, New England e Canada.