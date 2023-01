Caraibi, Emirati Arabi, Nord Europa e Mediterraneo: una crociera Costa All-Inclusive!

La nuova promozione All-Inclusive in Agenzia di viaggi è valida per tutte le partenze fino al 31 dicembre 2023.

Caraibi, Emirati Arabi, Nord Europa e Mediterraneo: con Costa Crociere è già tempo di pensare al primo, indimenticabile viaggio del nuovo anno! Grazie alla nuova promozione All-Inclusive, c’è tempo, infatti, fino al 31 gennaio per prenotare una crociera tutto incluso nelle mete più suggestive dell’anno a un prezzo davvero vantaggioso. Una promozione speciale, valida per tutte le partenze fino al 31 dicembre 2023, che permette di acquistare sin d’ora in Agenzia la propria vacanza tutto compreso: con solo un acconto leggero, la possibilità di cancellare gratuitamente prima della partenza, il ricco pacchetto MyDrinks e le quote di servizio.

Se poi, il viaggio è quello unico della luna di miele, in Agenzia è già disponibile anche la nuovissima Tariffa Sposi, con un pacchetto di esperienze, privilegi e servizi pensati su misura per gli honeymooners.



“Con queste nuove promozioni continuiamo a dar seguito all’impegno preso con gli Agenti durante il road-show di novembre, mettendo a disposizione potenti leve commerciali con cui attrarre nuovi Clienti – spiega il Direttore Vendite, Riccardo Fantoni –. A queste si aggiungono i numerosi servizi e strumenti previsti dal nuovo Contratto C-Value: il nuovissimo programma fedeltà C-Premia, rivolto a tutti gli Agenti di Viaggio, il Red Hab, l’innovativa piattaforma di gestione dei social che aiuterà le Agenzie a rendere la loro comunicazione più efficace, organizzata e veloce, e il solido impianto di incentivazioni che consente per tutto l’anno all’Agenzia di incrementare il guadagno”.



“Il 2022 è stato un anno in cui abbiamo registrato una grande fiducia nel nostro prodotto e siamo pronti ad affrontare il 2023 con grande slancio e certi del positivo riscontro da parte delle nostre agenzie e degli ospiti - aggiunge il Country Manager, Carlo Schiavon –. I primi mesi dell’anno sono quelli sui quali costruire le fondamenta di un percorso che vogliamo sia improntato, ancor più che in passato, su una sinergia capace di generare valore per tutta la filiera. Ecco perché continueremo a investire sulla relazione con il Trade, in importanti campagne di comunicazione in tv, in radio e sul web, e in partnership strategiche come quella che ha conferito a Costa un ruolo da protagonista a Sanremo per l’evento musicale più atteso e seguito in Italia. La promozione All-Inclusive, poi, rappresenta un’iniziativa di valore da sempre molto apprezzata dal mercato perché incentiva l’early booking, garantisce buoni livelli di redditività alle Agenzie e ottimi risultati in termini di soddisfazione del Cliente”.