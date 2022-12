La Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia premia le agenzie di viaggi e i t.o

Prosegue il programma per la concessione di contributi volti a potenziare i flussi turistici nei periodi di bassa stagione. Adv e t.o. tra i soggetti beneficiari.

“L’Abruzzo è indiscutibilmente una terra dalle grandi potenzialità turistiche; per questo vogliamo stimolare la domanda attraverso forme di sostegno economico ai viaggiatori e agli operatori del settore”, dichiara Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, ricordando che i contributi messi a disposizione per attrarre nuovi flussi di visitatori resteranno validi anche per il 2023.

Il sostegno economico riconosciuto dall’ente camerale si sviluppa su più fronti. “Oltre ad incentivare gli operatori del territorio affinché propongano soggiorni nelle proprie strutture a prezzi competitivi , prevediamo – specifica Ballone - il rimborso del 50 % delle spese sostenute dai viaggiatori per l’acquisizione di servizi di accompagnamento da parte di guide turistiche”.



Tour Operator e agenzie di viaggi sono tra i soggetti beneficiari dei contributi destinati agli organizzatori di gruppi composti da un minimo 25 persone per soggiorni di almeno tre pernottamenti consecutivi in una o più strutture ricettive situate nelle province di Teramo e L’Aquila. Per ogni istanza ammessa al contributo sarà erogata la somma di € 30,00 a partecipante, per un importo minimo complessivo di € 750,00. Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare nell'arco dell'anno un numero di istanze - anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi - sino ad un massimo di 300 partecipanti.



Il Bando è disponibile sul sito dell’ente camerale a questo indirizzo: https://www.cameragransasso.camcom.it/