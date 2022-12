Voli per la Grecia? Vola con SKY express!

La compagnia aerea collega l'aeroporto di Atene con Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

La compagnia aerea greca del futuro collega Roma e Milano con Atene e 34 destinazioni greche + Cipro offrendo ai viaggiatori una nuova opzione, affidabile ed economica.

SKY express ha iniziato ad operare nel mercato italiano da Luglio 2021 con il volo diretto Roma Fiumicino - Atene. Dallo scorso Ottobre, in risposta all'elevata domanda, SKY express ha aumentato il numero delle frequenze sulla rotta, che ora è operata con un volo

giornaliero.



Inoltre, dal 26 ottobre la compagnia aerea con la flotta più green della Grecia e una delle più eco-sostenibili d’Europa, ha iniziato ad operare un volo diretto da Milano Malpensa per Atene con cinque frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica).



I passeggeri possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy, mentre a bordo, oltre ad un servizio gratuito, hanno la possibilità di gustare prodotti a marchio premium con il servizio SKY Drinks & Bites.



Il percorso del successo di SKY express si basa su una strategia ben definita, servizi di alto livello con tariffe competitive, personale con esperienza e soprattutto investimenti in linea con le aspettative odierne: sensibilità per l’ambiente ed attenzione per la soddisfazione

del passeggero.