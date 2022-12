Assoviaggi, per adv e t.o. un sistema di servizi e di vantaggi

Rebecchi: “Assoviaggi è costantemente impegnata ad accrescere la qualità della realtà associativa”.

Assoviaggi, Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo, è la Federazione di categoria, promossa ed organizzata da Confesercenti, che opera in rappresentanza degli operatori del settore dell’intermediazione e dell’organizzazione di viaggi e turismo (agenzie di viaggio, tour operator), associati alla Confederazione.

“Assoviaggi - afferma Gianni Rebecchi presidente dell’Associazione - è costantemente impegnata ad accrescere la qualità della realtà associativa, in particolar modo dopo oltre due anni di difficoltà tra pandemia e crisi internazionale, attraverso la nuova gamma di servizi e convenzioni disponibili, con l’obiettivo di accompagnare, valorizzare e far crescere le imprese associate”.



Alcuni esempi di servizi Assoviaggi Confesercenti:



Hygeia

La mutua Hygeia è la copertura sanitaria, novità unica nel panorama associativo, dedicata agli associati e che integra le prestazioni offerte dal SSN consentendo il ricorso, all’occorrenza, a cure private senza che il bilancio familiare ne risulti pregiudicato.



Commerfin

Commerfin sostiene la crescita e lo sviluppo di professionisti, PMI e startup tramite servizi di analisi, valutazione, consulenza e programmazione finanziaria. Svolge il ruolo di facilitatore nel rapporto tra banca e impresa e rilascia la garanzia sul credito per favorire l’accesso a prestiti e finanziamenti. Con una vasta rete di partner bancari e confidi associati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, promuove l’innovazione e l’internazionalizzazione delle aziende italiane, tramite strumenti di garanzia pubblica e privata su finanza ordinaria ed accesso ai servizi di finanza agevolata.



Cassa del microcredito

La Cassa del microcredito offre opportunità imprenditoriali concrete a chi non rientra nei rigidi parametri bancari, ma ha una buona idea e tutte le carte in regola per realizzarla, con una particolare attenzione riposta al progetto, al talento e alle capacità delle persone. L’obiettivo è quello di fornire i mezzi per avviare o potenziare la propria attività, attraverso finanziamenti ed assistenza continua.



Fondo Garanzia Viaggi

Garanzia Viaggi è il fondo che nasce dall’esperienza di agenti di viaggio e professionisti qualificati ed è l’unico fondo in Italia che prevede un Comitato di Vigilanza, partecipato da rappresentanti delle adv e delle associazioni dei consumatori. È stato istituito nel 2016 a favore degli agenti di viaggio nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice del Turismo. Il Fondo Garanzia Viaggi è un prezioso alleato che aiuta le imprese a lavorare in modo sereno ed efficiente.



Innova Energia

Con il Consorzio nazionale Innova Energia i costi energetici delle imprese vengono abbattuti grazie al potere contrattuale del Consorzio stesso, determinato dall'aggregazione dei consumi dei consorziati, che si riflette positivamente sui prezzi finali applicati agli associati. Gli esperti, grazie a un monitoraggio continuo del mercato, selezionano il fornitore di energia più affidabile e contrattano l'offerta più vantaggiosa.



Sportello Fiscale

Assoviaggi, in collaborazione con l’ufficio tributario della Confesercenti nazionale e avvalendosi della consulenza di F. Scotti & Partners, offre consulenza attraverso lo sportello di assistenza fiscale per adv e t.o., per supportare l’attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator associati nelle questioni di natura fiscale e tributaria.



Sportello Legale

Assoviaggi, in collaborazione con lo Studio Costantini Avvocati, con sedi a Roma e a Milano, garantisce una qualificata consulenza di assistenza legale specializzata per il settore, al fine di supportare l’attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator associati nelle questioni che possono presentarsi durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.



Collaborazioni ed Accordi

Assoviaggi mette in atto accordi e collaborazioni con fornitori di servizi ed enti che possano portare un reale vantaggio agli associati. Tra questi, Fondazione Teatro alla Scala, FAI, TTG Travel Experience, Svizzera Turismo, Trenitalia, UnipolSai, DeepLab, Cescot Formazione, Fon.Ter, Fondo Aster ed EBN Turismo.