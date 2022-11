C-Value, il nuovo contratto commerciale Costa che mette il “valore” al centro

La compagnia ha presentato ai partner della distribuzione l'ampio ventaglio di opportunità e servizi a disposizione delle agenzie nel 2023.

Sarà un anno davvero nuovo, tutto all’insegna del valore. È questa la parola scelta da Costa Crociere per raccontare ai Partner della distribuzione l’ampio ventaglio – mai stato così ricco in passato – di opportunità e servizi a disposizione delle Agenzie di Viaggio nel 2023. Il valore di un prodotto profondamente rinnovato, per rispondere alle nuove esigenze espresse dai viaggiatori, ma anche il valore di un’alleanza da sempre strategica con il trade che, proprio grazie ai nuovi strumenti, non potrà che rendere ancora più solida e remunerativa l’attività della rete distributiva.

Al centro, C-Value, il nuovo Contratto Commerciale che Costa sta presentando a oltre 1500 Agenzie di Viaggio di tutta Italia in occasione del road show “Insieme per creare valore”.



“Il Contratto C-Value 2023 – spiega il Direttore Vendite Riccardo Fantoni – è in continuità con l’attuale Contratto di Valore. Ascoltando con attenzione i Partner della distribuzione abbiamo lavorato, però, per renderlo ancora più ricco e personalizzato, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente il rapporto con le Agenzie, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa Crociere”.



Valido dal 1° dicembre, C-Value introduce una serie di innovazioni, a partire da una nuova profilazione che vede affiancate alle attuali Agenzie Costa Point e Costa Dealer il nuovo cluster Costa Point Excellence, per i punti vendita storicamente legati a Costa e che esprimo volumi eccellenti.



Il nuovo Contratto offrirà un programma di incentivazione ricco e ancora più premiante in particolare per Segui-C, che con una nuova dinamica di verifica offrirà ancora più redditività per tutto l'anno a chi riuscirà a raggiungere gli obiettivi assegnati, e per il nuovissimo programma loyalty C-Premia, rivolto a tutti gli Agenti di Viaggio.



Tra le novità del programma C-Value Servizi, infine, Red Hab, un’ innovativa piattaforma di gestione dei canali social delle Agenzie che renderà la loro comunicazione + efficace, + organizzata, + veloce.