Torna Yearbook con ‘I 50 personaggi di TTG’: prenota il tuo spazio!

Torna TTG Yearbook. Dopo il successo dell’anno scorso, l’ultimo numero dell’anno di TTG Magazine sarà in distribuzione - e online nella Digital edition - da lunedì 19 dicembre: al suo interno le storie e i ritratti dei 50 personaggi che nel corso del 2022 hanno lasciato il segno nel turismo.

Non una classifica, ma un elenco in rigoroso ordine alfabetico di donne e uomini che si sono distinti e messi in gioco in un anno ancora molto complesso per l’industria del travel. Cinquanta figure raccontate dal direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, in un numero da collezione.



Prenota il tuo spazio, scrivendo a pubblicita@ttgitalia.com