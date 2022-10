SKY express: è tempo di incontrare la novità dei cieli europei

A pochi mesi dal lancio del volo tra Roma e Atene, che ora diventa giornaliero, da fine ottobre arriva anche la rotta su Milano Malpensa.

È arrivato il momento che Milano, proprio come Roma qualche mese fa, faccia la conoscenza di SKY express, la nuova compagnia aerea greca di cui sempre più persone parlano in Europa.

SKY express, proprio lo scorso luglio, ha iniziato ad operare nel mercato italiano, avviando il volo diretto Roma - Atene. In aggiunta, rispondendo alle esigenze di maggiore mobilità tra le due destinazioni, SKY express ha recentemente annunciato il rafforzamento della rotta, che ora sarà operata con un volo giornaliero.



Dal 26 ottobre la compagnia fa un ulteriore passo avanti collegando direttamente l'aeroporto internazionale di Atene con l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa con cinque frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica).



I passeggeri da/per Roma e Milano possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. Durante il volo, oltre ad un servizio gratuito, hanno l'opportunità di gustare i prodotti a marchio premium di SKY Drinks & Bites, migliorando l’esperienza di volo con sapori unici e di qualità.



SKY express è una delle poche compagnie aeree, forse l'unica, che non solo non ha temuto le difficili circostanze della pandemia ma che è anche cresciuta in quel periodo. Negli ultimi anni, dove l'industria dell’aviazione mondiale ha dovuto affrontare molte difficoltà, l'azienda ha investito in modo intelligente con uno sguardo al futuro e rafforzato la propria presenza in Europa, a breve inoltre inizierà ad operare anche il volo da/per Milano.



Questa strategia di crescita non è casuale. All'inizio del 2021, SKY express ha spiegato le proprie ali verso l’Europa, a cominciare da Cipro. In questo modo ha creato un'importante rete aerea internazionale per la Grecia che collega decine di migliaia di passeggeri alle principali destinazioni europee, con tariffe competitive e la flotta più giovane e green della Grecia ed una delle più eco-sostenibili d’Europa.



Attuando il proprio ambizioso programma operativo, con il maggior numero di destinazioni in Grecia, ha aperto rotte verso le più popolari destinazioni internazionali. Una decisione confermata dal nuovo corso internazionale della compagnia, ma anche dall'impressionante risposta dei passeggeri.



La dimostrazione di tutto ciò è testimoniato da Google che ha indicato l'azienda come un case study internazionale per la metodologia e l'utilizzo di successo dei suoi strumenti digitali, in particolare Travel Insights. In questo modo SKY express è riuscita non solo a creare una storia di successo con risultati indiscutibili nel campo del mondo digitale, diventando ormai un riferimento nel campo di Google Ads, ma anche ad attirare nuovi passeggeri da molti paesi.



La crescita avvenuta in circa un anno e mezzo ha portato la compagnia aerea ad operare giornalmente 43 destinazioni in 8 paesi. Prima dell'Italia e di Milano, SKY express volava già a Bruxelles, Parigi, Londra, Roma ed anche a Larnaca, Nantes, Lione, Lille, Amburgo, Monaco, Dortmund, Amsterdam e Sofia.



Il grande segreto di SKY express, che è stata creata con i mezzi e le idee più moderne, è di essere impegnata verso un modello di trasporto aereo completamente sostenibile ed all’avanguardia con Airbus A320neo di nuova generazione che consente di risparmiare carburante e ridurre l'impatto ambientale . La flotta oggi è composta da otto aeromobili Airbus A320neo di nuova generazione, un Airbus A320ceo e sei ATR 72-600.



Insieme al grande investimento nel rinnovo della propria flotta con aeromobili di nuova generazione, ha mantenuto tutto il suo personale durante la pandemia come anche ha proceduto a nuove assunzioni ed aumenti salariali, riportando gli stipendi ai livelli pre-coronavirus, creando un ambiente di lavoro sano con pari opportunità per tutti. È significativo che in SKY express 1 posizione amministrativa su 2 sia occupata da donne.



Questo significativa crescita non è passata inosservata ai colossi del settore. Emirates. Qatar, American Airlines e Delta hanno già stipulato accordi bilaterali con SKY express sia per la Grecia che per i voli internazionali. I passeggeri che volano con Emirates da New York e Dubai ad Atene possono continuare il loro viaggio verso una delle 34 destinazioni continentali e insulari della Grecia operate da SKY express. Partnership similari sono state stabilite con altri vettori aerei come Air Serbia, Air Transat, Air France, KLM, Cyprus Airways, Condor, El Al, Royal Jordanian, Middle East Airlines, Transavia, ecc.



Come afferma il Sig. Ioannis Grylos, proprietario di SKY express: "SKY express è cresciuta, è diventata più forte, ha spiegato le ali. Siamo orgogliosi che i nostri aerei colleghino il nostro Paese con importanti destinazioni europee, ma anche per la risposta dei passeggeri, che per noi è la più grande ricompensa. Continuiamo il nostro programma di investimenti fornendo un'esperienza di qualità e ci impegniamo a raggiungere sempre più destinazioni. In SKY express voliamo ogni giorno sempre più in alto”.



Lo spettacolare percorso di SKY express è stato recentemente riconosciuto dagli organismi internazionali con l'elezione nel Board della ΕRA (European Regions Airline Association), una delle Associazioni più forti che promuove le posizioni dell'industria dell’aviazione presso le istituzioni europee.



ERA, una delle maggiori organizzazioni, rappresenta 56 compagnie aeree e più di 150 compagnie europee operanti nel settore dell’aviazione.



Il successo di SKY Express, oltre a una storia di successo commerciale, è anche fonte di ottimismo: mostra che esiste un modo diverso di sviluppare l'industria dell’aviazione europea. Un percorso basato su una strategia ben definita, servizi di alto livello con tariffe competitive e soprattutto investimenti che soddisfino le esigenze del momento: attenzione all'ambiente, pro-attività e sensibilità per le esigenze dei clienti che sono sempre più dinamici e una visione sempre aperta a nuovi orizzonti.