Tutti i segreti che rendono il resort di Dubai una delle strutture più richieste e amate dell'emirato.

Immerso tra le calme acque turchesi del Golfo Persico e il maestoso skyline di Dubai, Atlantis The Palm è situato in una posizione spettacolare sulla mezzaluna di Palm Island. Diventato il resort più iconico di Dubai, Atlantis The Palm vanta spiagge di sabbia bianca, un grande acquario con oltre 65.000 animali marini ed il parco acquatico più grande al mondo. Tutte le camere e suite sono state recentemente rinnovate. E per rendere il soggiorno ancor più esclusivo vi invitiamo a provare i benefici Imperial Club che includono una lounge dedicata e spiaggia privata. Le opzioni per la ristorazione includono oltre 30 ristoranti, bar e lounge guidati da celebri chef. Tra questi, il ristorante Ossiano e Hakkasan hanno ricevuto 1 stella Michelin, mentre Nobu è annoverato nella prestigiosa guida tra le eccellenze gastronomiche della città. I clienti che soggiornano all’Atlantis The Palm hanno ogni giorno l’accesso gratuito all'Aquaventure Waterpark e The Lost Chambers Aquarium.

Atlantis The Palm premia i suoi migliori partner attraverso un entusiasmante programma per ringraziare della fiducia e fedeltà nella scelta del resort come destinazione preferita per i clienti: Global Booking Rewards Programme.



E non potevano mancare le novità per celebrare il nuovo anno in vero stile Dubai con il Capodanno all'Atlantis. Preparati per una cena di gala sotto le stelle con l'esibizione dell'artista mondiale Kylie Minogue e lo spettacolo pirotecnico più sbalorditivo della città. Non c'è modo migliore per iniziare il nuovo anno che trascorrendo le giornate nel nostro iconico resort. Non importa se stai cercando una festa opulenta o straordinarie esperienze culinarie; ci sono molte opzioni per il divertimento di tutti.