Le agenzie viaggi registrano un aumento record della domanda di escursioni e attività

La piattaforma B2B di Civitatis continua la sua espansione in Italia con un'ottima accoglienza da parte delle agenzie di viaggio.

La crescita di Civitatis, azienda leader nella vendita di visite guidate ed escursioni in tutto il mondo, continua inarrestabile, superando anche le previsioni più ottimistiche dell'azienda per quest'anno.

Confrontando i dati di vendita del suo canale B2B nel terzo trimestre del 2019 con quello del 2022, si nota un aumento del 112,61 %, un risultato sorprendente che evidenzia la rilevanza di questi nella consulenza ai clienti, nella personalizzazione e nella progettazione dei viaggi.



"Non potremmo essere più soddisfatti dei risultati ottenuti dalla piattaforma B2B. Quest'anno abbiamo già superato del 40 % le cifre di vendita nel B2B insieme alle agenzie di viaggio rispetto al fatturato del 2019", ha dichiarato Alberto Gutiérrez (nella foto), CEO e Fondatore di Civitatis.



Questa ripresa globale porta a conclusioni positive sul futuro del business-to-business e sul suo sviluppo nel turismo italiano, il che rende la realtà Civitatis un chiaro esempio di capacità di offrire un servizio differenziato. Civitatis ha riscontrato un’ottima accoglienza da parte dei network di agenzie di viaggio in Italia e delle agenzie di viaggio indipendenti, che cercano una maggiore personalizzazione dei viaggi dei loro clienti attraverso le attività.



Oltre 5.000 agenzie di viaggio in Italia possono ora prenotare attività ed escursioni per i loro clienti con Civitatis e avere accesso a un catalogo selezionato di prodotti in italiano in tutto il mondo. Nell'era post-pandemia il cliente cerca la sicurezza della destinazione, la flessibilità e una maggiore personalizzazione del viaggio con la prenotazione anticipata.