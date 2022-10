GP Dati presenta Infinity Scrigno PMS al TTG

Grafica rinnovata, esperienza utente migliorata grazie alla fruizione da browser e nuove funzionalità per la nuova generazione della suite di gestione alberghiera multi-property in cloud.

Infinity Scrigno PMS è la nuova generazione della suite di gestione alberghiera multi-property in cloud frutto del know-how di GP Dati, attiva da oltre 40 anni nel settore dell'ospitalità, e realizzata su tecnologia Infinity Zucchetti, la piattaforma informatica su cui poggiano tutte le soluzioni verticali di punta del gruppo Zucchetti.

Grafica rinnovata, esperienza utente migliorata grazie alla fruizione da browser e nuove funzionalità che semplificano le attività del front-office sono le caratteristiche della nuova versione, che poggia sul medesimo database che ha reso Scrigno il leader italiano dei PMS di fascia alta, garantendo anche alla nuova versione affidabilità, solidità e completezza.



Ai moduli di Front e Back Office, Revenue e CRM si integrano i nuovi strumenti di collaboration di Infinity Application Framework: gestione automatizzata delle richieste di prenotazione con sistema di ticketing, Document Management System con motore di ricerca integrato, chat interna e agenda di reparto.



Il database centralizzato multi-hotel consente a gruppi e catene alberghiere di acquisire e condividere in real-time le informazioni necessarie a rendere i processi più efficienti e prendere decisioni più rapide. L’hosting PCI-DSS compliant in datacenter ad alta affidabilità garantisce massima sicurezza, privacy e prestazioni elevate.



Infinity Scrigno PMS offre poi un nuovo tableau interattivo, dashboard per profilo utente, gestione integrata del mail marketing e business intelligence di Infinity Analytics, che analizza i dati di revenue e di produzione.



GP Dati è al TTG, Pad. A1 – Stand Zucchetti 038 – 043



Per informazioni: info@gpdati.com e www.infinityscrignopms.com