Radisson Blu GHR Rome, nel cuore verde della città eterna

Dopo un accurato lavoro di restyling, avvolto dal verde dei parchi più eleganti della capitale, l’hotel presenta l’eccezionale ventaglio di proposte per clienti leisure e business.

“Roma non è una destinazione, è un salto nella bellezza”. Il messaggio è chiaro, e non è un caso che stia alla base di ogni attività del nuovo Radisson Blu GHR Hotel Rome. L’obiettivo del management è infatti evidenziare quanto più possibile agli occhi degli ospiti la meraviglia della città eterna, per garantire un soggiorno davvero esclusivo. A partire dagli eleganti interni in cui lo stile classico e moderno convivono in perfetta armonia, per proseguire all’esterno, in un dialogo costante con la vita del quartiere Parioli - tra i più eleganti della capitale - e con l’intera città, attraverso eventi e meeting organizzati per gli ospiti nelle location più esclusive. Dalle antiche ville alle sale dei musei, dalle architetture industriali convertite in luoghi di ritrovo alle terrazze romane note in tutto il mondo, Radisson Blu GHR Rome porta il proprio stile ovunque ci sia bellezza.

“Il punto di forza è proprio l’anima eclettica di questo hotel, capace di raccogliere il favore delle tipologie di clientela più diverse”, sottolinea Gianluca Capone, Managing Director della struttura nata dall’unione di due hotel storici totalmente rinnovati grazie a un cospicuo investimento e trasformati in un unico complesso - dotato di 285 camere, 4 ristoranti, SPA privata, 5 sale meeting e - a un solo chilometro e mezzo dal cuore di Roma.



“Ci troviamo nel distretto verde della capitale e, allo stesso tempo, ad una fermata di metropolitana da Piazza del Popolo. Un polmone d’ossigeno – aggiunge Capone – situato inoltre a pochi passi dai più importanti centri sportivi e musicali”.



La posizione indubbiamente privilegiata consente di aprirsi a target estremamente eterogenei per i quali sono stati messi a punto programmi e servizi accuratamente progettati, come conferma il Direttore Vendite e Marketing Gian Maria Vecchiarelli.



Iniziamo dal target corporate. Se doveste dare alle aziende cinque motivi per scegliervi quali porreste in primo piano?

Anzitutto siamo un hotel completamente rinnovato, con servizi di altissimo livello. Abbiamo sale cablate di vari tagli e anche delle meeting suite. Il servizio di ristorazione funziona h24 e ci troviamo a quattro fermate di metro dalla stazione o, in alternativa, a dieci minuti di taxi. Quinto e ultimo motivo, la prossimità ad aziende molto grandi, ambasciate e studi di professionisti.



Il mondo dello sport e il mondo dello spettacolo rappresentano due bacini di clientela importanti per la vostra struttura.

Certamente, per questo abbiamo creato linee di prodotto dedicate. Essendo uno sport approved hotel, riserviamo ai team nostri ospiti il servizio di check-in privilegiato, la sistemazione in camere sullo stesso piano, l’upgrade gratuito per il team manager, salette per riunioni e, su richiesta, esperti preparatori e massaggiatori.

Per la clientela legata al mondo dello spettacolo prevediamo ugualmente salette per riunioni, camere sullo stesso piano e, nello specifico, anche un ingresso riservato per gli artisti, in modo da preservarne la riservatezza. È un servizio molto richiesto, anche in virtù della nostra vicinanza all’auditorium ed a varie case di produzione, che favorisce la frequentazione del nostro hotel da parte di questa tipologia di ospiti.





L’offerta di team building, tour ed alternative location per il settore M&E è anche molto ricca.

In questo caso proponiamo una rosa di sessanta programmi di Team Building con proposte Green e Social quali il Green Recycling, Vertical Garden e Fundrising oltre a moltissimi altri. A questo possiamo aggiungere tour esclusivi in location normalmente chiuse al pubblico e tour rapidi per la visita di luoghi iconici della città per offrire una ventata di bellezza anche a chi non ha molto tempo a disposizione duranteni meeting Tra le proposte, allargate a tutti i nostri target di clientela, anche i suggestivi aperitivi nel Foro Romano oppure negli studi di registrazione del maestro Ennio Morricone, per citare solo due delle originali opportunità in carnet.



Esperienze rare, molto in linea con i nuovi trend della domanda nazionale e internazionale, a cui si aggiungono quelle all’interno della vostra Sala Immersiva.

Intanto preciso che ogni nostra sala predisposta per i meeting è cablata AV anche verso l’esterno per meeting anche in modalità ibrida e quindi con persone presenti e collegate da remoto, e la plenaria è dotata di ledwall ad alta definizione, per garantire l’impeccabile riuscita delle riunioni.

Certamente la nostra Banquet hall Immersiva 360° , nel suo genere l’unica della capitale, permette di organizzare eventi e banchetti di forte impatto, ospitando fino a 250 persone. Le proiezioni, a 360 gradi, totalmente personalizzabili, garantiscono una resa memorabile dell’evento.



Veniamo alla ristorazione: quali caratteristiche hanno i vostri tre ristoranti?

Poiché abbiamo più volte sottolineato che il nostro obiettivo è accogliere i nostri ospiti nella bellezza di Roma, inizierei con Le Roof, il ristorante panoramico al settimo piano: una strepitosa vista sulla città eterna a cui si aggiungono piatti gourmet, ottimi spuntini ed un fantastico aperitivo . Allestito in uno spazio immersivo dal design modernissimo, l’Holiday è il ristorante pensato per banchetti, eventi e matrimoni fino a 250 persone. E infine apriremo ad inizio del prossimo anno un elegante Bistrò con giardino d’inverno e affaccio su strada che rimarrà aperto anche per spuntini dopo teatro a base di healthy e street food.



Progetti per il futuro?

Il nostro Gruppo, Italian Hotel Company, - prosegue Gianluca Capone - conta oggi di quattro strutture - tutte commercializzate con brand internazionale, ubicate a Roma e Napoli-Nola, una in apertura a metà ottobre nel centro di Ferrara e altre già contrattualizzate (Bari e Torino) che apriranno nel 2024. Siamo in continua espansione e puntiamo a portare in molte città italiane una proposta di servizi ricca e sempre volta ad esaltare tutti gli elementi che le rendono belle agli occhi del mondo, inclusi ovviamente il calore dell’accoglienza e lo stile italiano nelle sue espressioni più varie.