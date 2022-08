San Marino: Avviso per la concessione in uso dell’immobile ‘Nido del Falco’

Destinatari dell’Avviso sono persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i gruppi internazionali, con comprovata esperienza ultradecennale nel settore della ristorazione e/o accoglienza.

La Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione, Expo della Repubblica di San Marino, in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n.49 assunta nella seduta del 29 Giugno 2022, rende noto la volontà di avviare, attraverso il presente Avviso Internazionale, la ricerca di manifestazioni di interesse per la concessione in uso dell’immobile denominato “Nido del Falco”, ai fini della sua valorizzazione.

Il soggetto interessato potrà far pervenire la propria manifestazione di interesse alla concessione in uso dell’Immobile per le finalità di cui al presente Avviso, compilando l’apposito modulo “Manifestazione di Interesse” (Allegato D), che potrà trovare sul sito www.gov.sm.



La manifestazione d’interesse e i documenti citati all’interno del presente avviso dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/09/2022.



IL COMPLESSO

È senza dubbio uno dei punti più belli di San Marino, con un panorama mozzafiato e una storia che inizia negli anni '50. Nel passato qui venivano, per cenare e ballare, personaggi del jet set internazionale, come ricorda chi ha vissuto alcuni dei periodi d'oro del Nido del Falco. Ora l'obiettivo è farlo ripartire, dopo che lo stabile è tornato nelle disponibilità dello Stato.