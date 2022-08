Turismo d’Italia e Hotelmag a SIA Hospitality Design 2022

Sarà distribuito anche nel corso di SIA Hospitality Design il numero di ottobre di Turismo d’Italia, la rivista leader nel settore dell’hôtellerie e testata specializzata che raggiunge in modo capillare tutte le strutture ricettive a 5, 4 e 3 stelle con una tiratura di 15mila copie e una readership online di oltre 75mila contatti.

Organo ufficiale di Federalberghi dal 1958, Turismo d’Italia, disponibile online a questo link, presenterà ad albergatori e contractor il panorama più aggiornato delle novità nel comparto alberghiero, approfondimenti e interviste sui temi caldi del settore.



Per rimanere sempre aggiornati sulle tematiche del comparto, il mondo di Turismo d’Italia si ritrova su HotelMag, il magazine online ricco di news e approfondimenti di grande interesse e attualità per tutti gli operatori dell’hôtellerie.



Due strumenti imperdibili per far conoscere al mondo degli albergatori la tua offerta.



