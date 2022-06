In forte ripresa il turismo nell’arcipelago, che recupera il 65% di turisti rispetto al 2019.

+170% di visitatori nei primi 4 mesi del 2022 e traguardo dei 100.000 viaggiatori tagliato il 21 aprile 2022. In forte ripresa il turismo nell’arcipelago, che recupera il 65% di turisti rispetto al 2019. L’Italia medaglia d’argento per gli arrivi europei durante le vacanze di Pasqua, battuta solo dalla Francia. Con cifre vicine ai numeri di arrivo pre-pandemia, le Seychelles hanno registrato 28.685 visitatori a marzo 2022. Secondo Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles: “I numeri attuali indicano che siamo sulla buona strada per raggiungere il minimo di 182.849 visitatori ricevuti nel 2021 e questa è una pietra miliare considerando l'attuale crisi economica che il mondo sta affrontando".

Nel frattempo Tourism Seychelles si mantiene sempre più attivo nei confronti del trade italiano: il 10 maggio la destinazione ha incontrato le agenzie di viaggio torinesi, con 19 espositori partner presenti alla serata pronti a mostrare tutti i plus della destinazione.