La prima piattaforma di prenotazione online per tour in barca nei mari più belli d’Italia. Piccoli gruppi, assistenza garantita h24, circuiti personalizzabili e nuove escursioni green su imbarcazioni ibride.

Dieci anni di attività sui mari italiani più scenografici e il piacere di aggiungere una preziosa tessera al mosaico della vacanza. La storia di You Know! nasce nel 2011 dalla sconfinata passione per la navigazione del suo Ceo, Enrico Manzi, e dal suo desiderio di mostrare ai viaggiatori scorci alternativi dell’isola di Capri. Tutto questo con il supporto di guide eccellenti e con un’attenzione meticolosa per la cura di ciascun passeggero, due caratteristiche che sono rimaste inalterate nel tempo, garantite per ogni escursione e per ogni tour. Da sempre la stessa accuratezza nel limitare la dimensione dei gruppi, nell’ascoltare le esigenze di tutti, con un unico obiettivo: dare ai propri ospiti la possibilità di vivere con You Know! il giorno più bello della loro vacanza. Come dimostrano le tante entusiastiche recensioni collezionate nel tempo.

I plus della vacanza in barca You Know!

Gruppi di dimensioni contenute accompagnati da guide esperte locali, attenzione al dettaglio, customer service, cancellazione flessibile, sicurezza a bordo, hotel pick-up and drop-off sono solo alcune delle peculiarità che fanno dell’offerta You Know! un prodotto da consigliare con successo ai clienti.

Dopo un decennio di attività, i tratti di mare in catalogo si sono moltiplicati, offrendo ai viaggiatori la possibilità di esplorare in piccoli gruppi le isole e i tratti di costa più scenografici della Campania partendo da Sorrento, Positano, Amalfi Capri, Napoli e persino da Roma, con un rapido collegamento in treno alta velocità fino alla città partenopea e successiva partenza in barca con tappe nei luoghi naturalistici più interessanti di Capri e della Costiera Amalfitana.

Tra le novità, l’abbinata Ischia-Procida protagonista dell’escursione in partenza dal capoluogo campano, con possibilità di fare snorkeling e sostare nei porti per esplorare a piedi i centri abitati. Le due isole sono anche raggiungibili da Sorrento, ancora una volta con un’escursione giornaliera. Due soluzioni interessanti per le agenzie che le vogliano suggerire ai clienti interessati a visitare Procida in occasione dei molti appuntamenti che quest’anno la celebrano come Capitale Italiana della Cultura.



Tour privati personalizzabili

Sono dodici, tra imbarcazioni e yacht di lusso, i mezzi per gli itinerari personalizzati in mare. Lo staff You Know! è a disposizione delle agenzie per progettare la migliore vacanza possibile per ogni cliente. L’isola di Capri, la costiera amalfitana, Ischia e Procida possono essere le mete di un tour da vivere seguendo i tempi e le rotte più in linea con gusti e ritmi di vita personali. Un’esperienza che l’agente di viaggi può disegnare su misura per il viaggiatore insieme al team You Know!. Scegliendo la barca più indicata e con la certezza di poter contare sempre sull’esperienza e la preparazione di skipper professionisti pronti ad accogliere ogni desiderio dei passeggeri.



La svolta green è già in atto

Riprogettazione degli imballaggi, contenimento dello spreco alimentare, scelta di materiali riutilizzabili e riciclabili. Passa per queste strategie la svolta green avviata nel 2021 e pianificata nelle diverse fasi con la cura e la precisione che caratterizzano ogni attività firmata You Know!

Le prime imbarcazioni con motori a tecnologia ibrida sono state varate nel 2021, dopo due anni di lavoro e ricerca in partnership con la prima azienda italiana nel settore della motorizzazione elettrica per il diporto. Il consumo di carburante si è ridotto così di quattro volte rispetto a quello di una imbarcazione ordinaria, abbattendo le emissioni nocive e regalando ai turisti la certezza di una navigazione rispettosa del mare e del suo ecosistema. Tutto questo, in un silenzio che aggiunge ulteriore magia a mete quali Positano e Amalfi cui si unisce l’eccezione della visita alla baia di Ieranto, area naturale protetta altrimenti irraggiungibile con barca a motore.

Entro il 2024 l’azienda punta a convertire all’ibrido l’intera flotta mentre già entro il 2023 conta di incrementare fino all’80 per cento l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e arrivare a servirsi unicamente di materiali in plastica riutilizzabili, riciclabili o compostabili. Infine, per il 2025 tutti i veicoli a supporto delle esperienze in barca – come i minivan e i minibus che fanno da navetta tra il porto e gli hotel – saranno totalmente elettrici.

L’incondizionato amore per il mare che dieci anni fa ha dato vita a You Know! si rafforza e si conferma così anche attraverso la responsabilità ambientale. “Per non chiedere mai – dichiara lo stesso Manzi - a clienti o partner di fare qualcosa che noi per primi non ci siamo già impegnati a fare”.