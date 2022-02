Pronti a inaugurare una nuova stagione. Consigli e aggiornamenti per prenotare e vendere al meglio un viaggio sulla linea del Bernina.

Ci siamo. Eliminato l’obbligo di tampone a partire dal primo febbraio e caduto così ogni ostacolo tra Italia e Svizzera, la Ferrovia Retica si prepara ad affrontare un 2022 all’insegna della grande ripresa. Enrico Bernasconi, Rappresentante per l’Italia del network di trasporto su rotaia (dal 2008 Patrimonio Mondiale Unesco), è non solo ottimista per l’anno che ha davanti ma anche grato alle agenzie per quello ormai alle spalle.

“In particolare – dice – le ringrazio per la perseveranza dimostrata nei momenti più complessi, quando ci siamo visti costretti a sospendere i viaggi a seguito della chiusura delle frontiere e quando, una volta riaperti i confini, abbiamo dovuto smaltire lunghe liste d’attesa con alcune situazioni di overbooking. Anche in quei momenti delicati gli agenti italiani hanno dimostrato una grande professionalità e determinazione. Significa che credono nel nostro prodotto e che lo apprezzano, il che non può che inorgoglirci”.



Dunque il bilancio 2021 si è chiuso in positivo anche per merito del mercato italiano.

Senza dubbio: è stato il bacino preponderante. Da metà giugno – data in cui si è riattivato l’interscambio turistico fra i due Paesi – ci siamo trovati a gestire le prenotazioni risalenti fino a un anno e mezzo prima. La maggior parte degli italiani, sia gruppi che individuali, aveva infatti solo sospeso i viaggi. Fortunatamente le disdette sono state pochissime e dunque, per soddisfare i clienti in attesa e quelli che nel frattempo si sono aggiunti, abbiamo addirittura dovuto organizzare treni straordinari.



Come immaginate il 2022?

Il blocco di dicembre imposto dalla variante Omicron ha purtroppo generato nuove liste d’attesa soprattutto per i gruppi. Siamo però ormai esperti nella gestione dei viaggiatori in stand-by e confidiamo che con il solo obbligo del green pass e della mascherina il flusso tornerà presto regolare. Le situazioni in cui oggi si trovano i Paesi che prima di noi hanno affrontato l’ultima ondata pandemica – penso al Regno Unito, alla Svezia o al Sudafrica - lasciano supporre che da marzo o al più tardi da aprile si potrà tornare ad operare in relativa normalità, chiudendo pertanto questo anno 2022 con eccellenti risultati.



Qualche consiglio per le agenzie che si preparano a prenotare un viaggio sui treni della Ferrovia Retica?

Chiediamo solo un poco di pazienza e flessibilità, esclusivamente al fine di soddisfare al meglio i clienti. Ad esempio suggeriamo di non fissare date e orari prima di avere verificato la disponibilità effettiva dei posti attraverso i nostri canali diretti. In un primo momento sarà sufficiente indicare al cliente una finestra oraria anziché un’ora di partenza precisa. A chi, per ipotesi, desideri partire in mattinata, si potrà offrire un’opzione nella fascia tra le 9:00 e le 12:00, giusto per prendersi il tempo di fare gli opportuni controlli e comunicare successivamente l’orario puntuale.

Consigliamo infine di verificare la disponibilità dei posti su entrambe le direzioni delle diverse tratte, suggerendo eventualmente al cliente quella alternativa alla prima scelta. Abbiamo ad esempio moltissime richieste per la corsa Tirano-St. Moritz e molte meno per quella inversa, che è ovviamente altrettanto piacevole e suggestiva.



Progetti per il futuro?

Se nel breve periodo la situazione ci impone di concentrare gli sforzi economici e organizzativi sulla gestione dell’emergenza e delle liste d’attesa, per il 2026 – anno dei Giochi Olimpici Milano Cortina – abbiamo invece novità molto interessanti per le agenzie. Un costante e regolare adeguamento del materiale rotabile, con l’introduzione graduale di nuovi convogli e con la rimessa a nuovo di quelli attuali. Questo significa che il servizio crescerà ulteriormente sia sotto il profilo della qualità che della quantità.

L’obiettivo a medio-lungo termine è quello di arrivare a potenziare e, soprattutto, a perfezionare l’orario cadenzato, garantendo una partenza ogni mezz’ora affinché agenzie e clienti possano pianificare il viaggio nella serenità più totale.