La Gran Bretagna nel 2022: eventi e momenti da non perdere

C’è sempre una buona ragione per organizzare un viaggio in Gran Bretagna e il 2022 sarà un anno ricco di eventi da non perdere, momenti che saranno un ottimo spunto per programmare un viaggio in Gran Bretagna.

Cosa mettere in agenda?

Ecco qualche indicazione da segnare sul calendario e non dimenticate di visitare il nostro sito per ulteriori contenuti e informazioni www.visitbritain.it.

24-28 maggio: Chelsea Flower Show

Flower Show fa rima con bella stagione. Quale, tra i molti che si svolgono in Gran Bretagna, è più degno di essere nominato e ricordato che il Chelsea Flower Show? L’edizione del 2022 si terrà tra il 24 e il 28 maggio.



Giugno: Il Platinum Jubilee

Il 2022 segna i 70 anni dalla salita al trono della Regina Elisabetta II. 70 anni di regno di una sovrana amata che, nel corso di tutto questo periodo, è diventata una vera icona. Un anniversario senza precedenti, il Diamond Jubilee vedrà molti eventi nel corso dell’anno. In particolare, il lungo fine settimana del 2-5 giugno sarà al centro delle celebrazioni con eventi come il Trooping of the Colour per celebrare il compleanno ufficiale della regina. Altri momenti salienti includono una celebrazione di ringraziamento alla Cattedrale di St Paul, un concerto dal vivo molto speciale da Buckingham Palace e un Platinum Jubilee Festival



British Summer: i festival musicali

Tornano i festival musicali in Gran Bretagna: il Glastonbury Festival (24-26 giugno), il Reading Festival (26-28 giugno) e il Fringe Festival di Edimburgo (5-29 agosto).



I festival della letteratura in Gran Bretagna

Anche i festival letterari britannici sono pronti a tornare. Si inizia con The Bath Festival dal 13 al 22 maggio per continuare Edimburgo dal 13 al 29 ottobre per arrivare all’autunno col festival di Celtenham (7-16 ottobre).



Luglio: Commonwealth Games a Birmingham

I Commonwealth Games sono pronti a svolgersi a Birmingham e nelle West Midlands. Il cuore dell’Inghilterra si prepara a diventare la capitale dello sport dal 28 luglio al 8 agosto. I giochi del Commonwealth si tengono ogni 4 anni e contano anche su un vasto programma culturale.



UNBOXED: la creatività made in Uk

Si tratta di 10 progetti innovativi di menti creative provenienti dal mondo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, delle arti che daranno vita tra maggio e ottobre a esperimenti di astrofisica, scienze ambientali e installazioni storiche.



Perchè aspettare? La Gran Bretagna vi da il Suo più caloroso benvenuto!