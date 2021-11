Intervista con Silvana Napolitano, Country Manager Italy di Vueling

Per il mese di novembre la compagnia investe in maniera importante sulle rotte italiane, che saranno 34 in totale.

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), punta sulle basi strategiche italiane per il mese di novembre con un totale di 34 rotte verso le capitali europee e le mete più richieste della stagione. Ne parliamo con Silvana Napolitano, Country Manager Italy della compagnia.

Con l’avvio dell’orario invernale quali saranno le rotte domestiche che verranno operate da Vueling?

Per tutto il mese di novembre sarà possibile volare da Firenze verso Catania e Palermo. Per quanto riguarda la prima destinazione il Fontanarossa sarà collegato 5 volte alla settimana mentre sul capoluogo siciliano sono previsti tre voli alla settimana. Crediamo che i due voli verso l’isola abbiano un alto potenziale considerando anche il clima mite che contraddistingue questa stagione nella zona oltre trattività di queste due meravigliose città.



Ampliando l’orizzonte all’Europa quali sono le destinazioni su cui puntare?

Ne citerei tre su tutte, ovvero Praga, Londra e Valencia: la prima sarà collegata due volte alla settimana da Firenze, mentre per la città spagnola sono previsti sette voli alla settimana da Fiumicino. Diverso invece il caso di Londra, dove è previsto un volo giornaliero sia da dal Peretola che da Fiumicino. Abbiamo voluto fare questo investimento perché riteniamo che tutte e tre abbiano un alto potenziale e possano attrarre un pubblico leisure alla ricerca di attrazioni e cultura ma senza la folla dei periodi di punta.



Parlando dell’Italia, Vueling continua a investire in particolare sulle sue due basi, quelle di Firenze e di Roma. Quali sono i piani per l’inverno?

Vueling è leader dal 2014 presso l’aeroporto di Firenze con 3 aerei basati e 9 rotte domestiche e internazionali, operative per la stagione invernale. Nello schedule ci sono voli su Amsterdam, Barcellona, Catania, Palermo, Londra Gatwick, Madrid, Monaco, Parigi Orly e Praga.



E Fiumicino?

Con 5 aerei basati e 8 collegamenti locali e internazionali lo scalo romano si conferma, durante il mese di novembre, una delle basi strategiche per la compagnia sia a livello italiano che estero. La Capitale sarà collegata con Malaga, Alicante, Amsterdam, Barcellona, Londra Gatwick, Gran Canaria, Parigi Orly e Valencia.



Insomma, si sta assistendo a un progressivo ritorno alla normalità…

Vueling continua a lavorare per garantire ai suoi passeggeri un’offerta continuativa e solida nel tempo. Lo dimostrano alcune delle rotte della compagnia che, dopo una stagione estiva positiva, sono state confermate anche per il mese di novembre. Il nostro obiettivo sul lungo termine è quello di tornare ad un’operatività normale e sicura per tutti i nostri clienti e confermare il nostro investimento su quelle basi italiane che per noi rappresentano, ormai da alcuni anni, il nostro punto di riferimento sul territorio italiano.



Un ultimo accenno va fatto sull’importante investimento che la compagnia ha fatto sull’aeroporto di Parigi Orly…

Vueling ha da poco annunciato il suo nuovo programma di voli presso l'aeroporto di Parigi-Orly a seguito della concessione da parte della Commissione europea e della ricapitalizzazione COVID-19 di Air France e Air France - KLM Holding operata dallo Stato francese. Per l’Italia i nuovi collegamenti sono 5: Milano Bergamo, Bologna, Torino, Genova e Bari. Oltre queste, continuano ad essere operative le altre 3 esistenti che collegano l’aeroporto parigino con Roma Fiumicino, Firenze e Milano Malpensa. In totale, grazie a questa concessione, sono 32 le nuove rotte dall’aeroporto di Parigi Orly verso i 10 Paesi, tutte disponibili dal 2 novembre e che si aggiungono alle 20 già attive presso lo scalo parigino.