Capodanno pronto da vendere. Idee per Viaggiare rende la vita semplice agli agenti

Idee per Viaggiare offre agli agenti pacchetti pronti per essere commercializzati: posti garantiti e costi finiti.

Le persone hanno una gran voglia di tornare a viaggiare e sanno che nelle agenzie trovano anche le informazioni sulle nuove modalità, sanitarie e non, applicate dalle varie destinazioni.

Sul sito le combinazioni per i Paesi dove è consentito recarsi per turismo: Maldive, Mauritius, Dubai, Abu Dhabi, Giordania, New York, in grado di soddisfare vari pubblici: dal rapporto qualità/prezzo dell’hotel newyorchese in posizione strategica al lusso delle ville maldiviane raggiungibili in idrovolante, al biglietto di ingresso a Expo 2020.



I pacchetti prevedono voli di linea da varie città e contingenti contrattati dall’operatore; le sei mete sono proponibili con date fisse e comprendono non solo tasse aeroportuali e trasferimenti ma anche polizza All-Risk COVID Top e assistenza in loco h24.

Altre proposte sono disponibili, senza promozione, verso Rep. Dominicana, Aruba, Qatar e Canada.

