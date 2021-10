La stagione autunno/inverno secondo Italian Hospitality Collection

Per gli spa resort toscani - Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa – è un autunno caldo anche in vista dell’introduzione del Bonus Terme.

Continua il trend positivo per Italian Hospitality Collection che vive una nuova stagione ricca di soddisfazioni con prenotazioni in aumento e previsioni di raddoppio della produzione rispetto al 20/21. Per gli spa resort toscani - Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa – è un autunno caldo anche in vista dell’introduzione del Bonus Terme e a seguito del rinnovo dell’offerta benessere con i nuovi servizi nelle spa. Tutti i resort toscani hanno aderito al Bonus che consente di ottenere uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro. Previsioni in crescita anche per la montagna: Le Massif in Valle d’Aosta riaprirà con una nuova offerta gastronomica e con l’esclusivo servizio di head concierge che propone un’ampia gamma di attività personalizzate sotto la guida del noto adventure racer Telemaco Murgia. “Siamo pronti ad offrire una proposta di soggiorno ski oriented nel nostro iconico 5 stelle a Courmayeur. Prevediamo infatti un inverno da tutto esaurito: dal trend attuale delle prenotazioni vediamo un forte incremento sui mesi di Dicembre 2021, Gennaio, Febbraio e Marzo 2022.”. – afferma Marcello Cicalò- Direttore Operativo del Gruppo.