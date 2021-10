Settimana bianca senza rischi: arriva la garanzia di rimborso in caso di lockdown

La risposta del tour operator SnowTrex, specializzato in vacanze sulla neve dal 1999

Conosciamo bene questa sensazione: le restrizioni dovute alla pandemia pian piano si sono allentate, la voglia di partire è tanta, l'inverno è alle porte e vogliamo goderci una meritata settimana bianca. Ma come organizzarsi e soprattutto come prenotare senza il rischio di non essere rimborsati se la stazione sciistica e gli impianti di risalita chiudono a causa delle restrizioni per combattere la pandemia da Covid-19? La risposta arriva dal tour operator SnowTrex, specializzato in vacanze sulla neve dal 1999. Su tutti i pacchetti di viaggio inclusi di skipass i clienti possono avvalersi di una speciale garanzia che rimborsa il 100% del prezzo del viaggio nel caso in cui le piste da sci, gli impianti di risalita e naturalmente le strutture ricettive debbano chiudere a causa delle disposizioni del Governo. Questo vale anche nel caso in cui le frontiere siano chiuse e non si può raggiungere la destinazione di vacanza. Nessuna ragione quindi per esitare: iniziamo a rispolverare sci e snowboard e prepariamoci a partire in tutta sicurezza.