Genius Watter: acqua ed energia pulita per un eco-resort a Capo Verde

L’innovativa azienda italiana ha realizzato il nuovo sistema di efficientamento energetico e idrico del King Fisher Village

Genius Watter, la start-up italiana che si contraddistingue per l’approccio etico e sostenibile in progetti di desalinizzazione alimentati dall’energia solare, consolida il suo posizionamento green anche in ambito turistico. Genius Watter ha trasformato infatti il King Fisher Village, nell’isola di Santiago a Capo Verde in eco-resort realizzando il nuovo sistema di efficientamento energetico e idrico, con un progetto di sostenibilità solare a zero emissioni che permetterà anche un risparmio dei costi operativi dell’85% ed un significativo miglioramento della qualità dell’acqua fornita, oltre a ridurre il consumo di acqua in bottiglie di plastica.

La sostenibilità ambientale in ambito turistico è ormai elemento imprescindibile per il futuro dell’ospitalità che deve mantenere un equilibrio fra la condivisione delle ricchezze locali e la necessità di preservarle per le generazioni future. La soluzione di desalinizzazione solare di GW è la risposta perfetta alle esigenze del settore dell’hotellerie, in tutte quelle aree, in Italia e all’estero contraddistinte da un elevato stress idrico.

https://www.geniuswatter.com/