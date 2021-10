Arcipelago IT l’azienda informatica per le imprese turistiche compie dieci anni

La società è specializzata nella consulenza e nell'implementazione di soluzioni informatiche nel mercato delle imprese turistiche.

Il 2021 ha segnato i dieci di anni di attività per Arcipelago IT società specializzata nella consulenza e nell'implementazione di soluzioni informatiche nel mercato delle imprese turistiche. Arcipelago IT è presente nell’industria turistica come MSP (Managed Service Provider) un modello di assistenza centralizzata capace di svolgere tutte quelle mansioni e compiti propri di un dipartimento IT aziendale ma con costi sempre sotto controllo ed una gestione snella ed efficiente.



I servizi professionali, offerti da Arcipelago IT, sono disponibili su tutto il territorio nazionale, garantendo sempre il massimo livello di soddisfazione del cliente.



L’esperienza di Arcipelago IT vanta attività presso clienti BTA, Trasporto, Retail, e altre categorie a cui sono stati curati aspetti di Cloud Server Farm, implementazione reti Lan e Wi-Fi, Cyber Security, assistenza tecnica. Per maggiori informazioni www.arcipelago-it.it